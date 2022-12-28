Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1594 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,993 руб., максимальный - 10,249 руб. Было заключено 59982 сделки. Объем торгов составил 112652,8 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,249 руб. за юань.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1594 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38504,661 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,171 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1594 руб. Минимальный курс юаня составил 9,993 руб., максимальный - 10,249 руб. Было заключено 59982... Минимальный курс юаня составил 9,993 руб., максимальный - 10,249 руб. Было заключено 59982... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14305,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,75 руб. Минимальный курс евро составил 74,8 руб., максимальный - 76,7 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 74,8 руб., максимальный - 76,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4057 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,4025 руб., максимальный - 72,2775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,4025 руб., максимальный - 72,2775 руб. Было... читать дальше

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Безработица в России в ноябре 2022 года обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), опустившись до 3,7% после зафиксированных в октябре 3,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) Предыдущим минимум в 3,8% был достигнут в... Предыдущим минимум в 3,8% был достигнут в... читать дальше

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Оборот ресторанов, кафе и баров в России в ноябре 2022 года увеличился на 15,2% по год к году, до 215,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Динамика замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами - с 8,3% в октябре, 4,1% сентябре и 2,1% в августе.... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2022 года составил 0,4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в сентябре, на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2022 года в добывающих производства вырос до минус 1,7% с минус 2,0% в ноябре, в обрабатывающих производствах снизился до минус 4,0% с минус 3,7% месяцем ранее,... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в ноябре 2022 года снизились на 11,6% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 21,3% в октябре, снижения на 6,4% в сентябре, роста на 26,7% в августе и на 4,7% -в июле, следует из материалов Федеральной службы государственной... читать дальше

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В ноябре т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 7,9% по сравнению с показателем за ноябрь 2021 года, до 3 трлн 578,2 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре показатель, согласно уточненным данным упал на 10% (ранее сообщалось... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2022 года снизился на 2,5% в годовом выражении после сокращения на 3,2% в октябре, 3.5% в сентяюбре, 1,5% в августе, на 2,9% в июле, на 4,7% в июне, 3,5% в мае, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 20 по 26 декабря в среднем подорожала на 2,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 13 по 19 декабря продукция в среднем подорожала на 1,5%. Цены на морковь выросли на 4,0%, лук репчатый - 3,9%, помидоры - 3,7%,... Цены на морковь выросли на 4,0%, лук репчатый - 3,9%, помидоры - 3,7%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 декабря не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 12 по 19 декабря) цены тоже не изменились. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 20 по 26 декабря 2022 г. потребительские цены повысились на 0,12%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) цены повысились на 0,02%. С начала декабря цены прибавили 0,85%, с начала года выросли на... С начала декабря цены прибавили 0,85%, с начала года выросли на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индекса МосБиржи и снижением индекса РТС, завершил среду в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,52% и составил 2139,77 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,52% и составил 2139,77 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,78% - до... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,78% - до... читать дальше

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На начало ноября 2022 года запасы драгметаллов в банках составляли 61,9 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов Банка России. Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за октябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на... Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за октябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете на... читать дальше

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