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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1881 руб.
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28 декабря 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1881 руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1881 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,5525 руб., максимальный - 72,0575 руб. Было заключено 13502 сделки. Объем торгов составил 59130,52 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,9875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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