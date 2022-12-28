.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1109 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен (price cap) на российские нефть и нефтепродукты. Документ, опубликованный на официальном интернет-портал правовой информации, запрещает продавать нефть и...
 
ЦБ РФ предлагает модернизировать нормативы ликвидности банков
ЦБ РФ предлагает модернизировать нормативы ликвидности банков, учесть международный опыт и национальную специфику, говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Банк России отмечает...
 
Российские банки вводят кешбэк за покупки по СБП
Российские банки вводят кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), выяснили "Известия". Условия зависят от банка и от партнеров и варьируются в диапазоне от 1 до 10%. Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в...
 
28 декабря 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1109 руб.

 0
28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1109 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,001 руб., максимальный - 10,166 руб. Было заключено 5093 сделки. Объем торгов составил 11134,7 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,116 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 декабря 2022 года 14:32
Ноябрьский экспорт электромобилей из Китая достиг рекордного уровня
В ноябре экспорт электромобилей из Китая увеличился более чем в 2 раза - до рекордного уровня.

Китайские автопроизводители в прошлом месяце отправили на экспорт электромобили общей стоимостью $3,2 млрд, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Bloomberg со...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 14:23
Нефть дешевеет на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.
Нефтяные цены снижаются днем в среду на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск подешевели на $0,65 (0,77%) - до $83,68 за баррель.

Котировки февральских...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 14:12
Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повысятся с 1 января, на шампанское - с 7 января (уточненный вариант)
Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повысятся с 1 января, на игристые вина - с 7 января 2023 года, следует из приказов Минфина, размещенных на официальном портале правовой информации.

Приказы вступают в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 10...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 14:06
"Россети Ленэнерго" установили ставку 16-го купона бондов БО-05 на уровне 8,8%
ПАО "Россети Ленэнерго" установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 14:04
В Москве впервые за 5 лет количество созданных компаний превысило число ликвидированных
В январе-ноябре 2022 года число зарегистрированных в столице новых юридических лиц увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом 2021 г. и превысило 81 тысячу, а количество ликвидированных сократилось на треть - до 70 тысяч. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:53
Правительство в январе обсудит вопрос создания единой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке
Правительство РФ обсудит после новогодних праздников вопрос создания единой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"На Дальнем...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:43
ЦБ РФ без особого оптимизма оценивает перспективы разблокировки активов несанкционных российских инвесторов
Банк России без особого оптимизма оценивает перспективы разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в европейских центральных депозитариях Euroclear и Clearstream после получения Национальным расчетным депозитарием (центральный депозитарий, входит в группу...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:34
Фондовая Европа торгуется без единой динамики
Сегодня в ходе торгов европейские фондовые индексы изменяются без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:29 мск увеличился на 0,24% и составил 429,02 пункта.

Германский фондовый индекс DAX к 13:16 мск снизился на 0,11%,...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 декабря снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,14 пункта (0,378%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2142,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2152,33 (+0,07%) пункта,...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:15
Трутнев допускает сдвиг по срокам реализации ряда проектов на СМП на 1-2 года
Санкции могут спровоцировать сдвиг сроков реализации проектов, связанных с Северным морским путем (СМП), но это не критично для развития маршрута, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Конечно, санкции ударили...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:06
Fix Price за год увеличил количество магазинов до 5,66 тыс
Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, по итогам 2022 года довел количество магазинов до до 5 661 штук, сообщила компания.

В течение года компания открыла 757 новых магазинов, включая собственные и франчайзинговые, - это на 7...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,27/79,36 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,27/79,36 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
28 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 28 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 70,85/73,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/73,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 95 коп., средний...
.
28 декабря 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,22/75,83 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,22/75,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 102 коп., Cредний курс продажи...
.
28 декабря 2022 года 12:55
Банк "Союз" будет переименован в "Ингосстрах банк"
Акционеры банка "Союз" на внеочередном собрании приняли решение о его переименовании в Ингосстрах банк, следует из материалов компании.

Банк "Союз" был основан в 1993 году и до 1999 года назывался "Алина-Москва". Затем банк был переименован в "Ингосстрах-Союз". В 2003...    читать дальше
.
28 декабря 2022 года 12:42
Вице-премьер Чернышенко: в РФ есть важные наработки для замещения в микроэлектронике и самолетостроении
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что российские ученые в течение этого года смогли достичь интересных результатов по замещению технологий в стратегически важных отраслях.

"Прикладные вещи сейчас направлены на то, чтобы очень быстро заместить...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.