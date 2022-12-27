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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,77 руб.
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27 декабря 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,77 руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,77 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,3 руб., максимальный - 70,77 руб. Было заключено 14334 сделки. Объем торгов составил 52367,34 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,76 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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