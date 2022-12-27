Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,77 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,3 руб., максимальный - 70,77 руб. Было заключено 14334 сделки. Объем торгов составил 52367,34 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,76 руб. за доллар США.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,77 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38602,832 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 352,048 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14427,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0083 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,29 руб., максимальный - 71,475 руб.... Минимальный курс доллара США составил 68,29 руб., максимальный - 71,475 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2044,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9507 руб. Минимальный курс юаня составил 9,703 руб., максимальный - 10,117 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 9,703 руб., максимальный - 10,117 руб. Было заключено... читать дальше

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ЦБ РФ предлагает сделать обязательным для крупнейших банков участие в надзорном стресс-тестировании (НСТ), а также закрепить в законодательстве полномочия Банка России проводить стресс-тесты и использовать их результаты для оценки рисков банков. Соответствующие предложения... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи поднялся выше 2150 пунктов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после католического Рождества, а также на фоне ослабления рубля. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Банк России предлагает начать учитывать в регулировании как риски вложения кредитных организаций в цифровые финансовые активы (ЦФА), так и привлечение банками инвестиций посредством выпуска цифровых прав, следует из доклада ЦБ "Перспективные направления развития банковского... читать дальше

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Минфин РФ не планирует возобновлять размещение "народных" ОФЗ (облигации федеральных займов для физических лиц - ОФЗ-н), приостановленное с марта 2022 года, в связи с достижением целей, поставленных при запуске эмиссии этих облигаций - содействия повышению финансовой грамотности... читать дальше

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ЦБ РФ предлагает проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств и отмены базового уровня доходности вкладов и внедрения дифференцированной шкалы ставок страховых взносов. Соответствующие предложения содержатся в докладе... Соответствующие предложения содержатся в докладе... читать дальше

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"Мосгорломбард" завершило размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года, сообщил эмитент. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, ставки 2-18-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, ставки 2-18-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением на торгах во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. В понедельник американский фондовый рынок не работал из-за праздников по случаю Рождества. Новость о существенном смягчении карантинных... Новость о существенном смягчении карантинных... читать дальше

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Банк России предлагает по мере восстановления банковского сектора вернуться к накоплению макропруденциальных буферов капитала, которые можно будет использовать в кризис. Такое предложение содержится в докладе ЦБ "Перспективные направления развития банковского регулирования и... читать дальше

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ЦБ РФ рассматривает изменения в регулировании, которые могут усилить конкурентные позиции банков в борьбе за клиентов с невысоким уровнем дохода. Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое... Банк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое... читать дальше

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Российский банковский сектор может лишиться одного из популярных инструментов докапитализации - субординированных долговых обязательств. Регулятор, изучив практику его применения, пришел к выводу, что свою задачу суборды фактически не выполняют. Субординированные... Субординированные... читать дальше

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Еврозону ждет "очень сложная экономическая ситуация", которая отразится и на предприятиях, и на гражданах, предупредил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. "Высокая инфляция, наблюдаемая по всей Европе, сочетается с замедлением... "Высокая инфляция, наблюдаемая по всей Европе, сочетается с замедлением... читать дальше

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ЦБ РФ предлагает ужесточить расчет норматива концентрации рисков на связанные стороны (Н25), максимально приблизив его к принципам МСФО, говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. "Это позволит дополнительно... "Это позволит дополнительно... читать дальше

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АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,50% годовых, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 1,5 года. Ставке... Срок обращения выпуска - 1,5 года. Ставке... читать дальше

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