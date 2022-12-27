Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8593 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,71 руб., максимальный - 9,995 руб. Было заключено 4774 сделки. Объем торгов составил 10502,77 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,921 руб. за юань.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8593 руб.

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Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США самыми агрессивными темпами за последние десятилетия вызовет всплеск дефолтов на рынке высокорискованных корпоративных кредитов в следующие два года, прогнозируют аналитики банков Уолл-стрит и рейтинговых... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,42 пункта (0,347%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2146,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2147,71 (+0,4%) пункта, минимальное... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,95/75,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,46/78,29 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 138 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,6/72,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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Сбор пшеницы в РФ в бункерном весе в этом году составил 105,7 млн тонн, что на 26,6 млн тонн больше, чем в прошлом году, сообщается в окончательных данных Минсельхоза. Урожайность пшеницы составила 36,2 ц/га против 28,4 ц/га годом ранее. Посевы обмолочены с 29,2 млн га... Урожайность пшеницы составила 36,2 ц/га против 28,4 ц/га годом ранее. Посевы обмолочены с 29,2 млн га... читать дальше

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Правительство РФ определило ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем услуг, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства в 2023-2024 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Уточняется, что госконтракты с... Уточняется, что госконтракты с... читать дальше

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Правительство РФ сочло нецелесообразным введение вмененного страхования ответственности за экологический вред для предприятий. Такая позиция изложена в письме вице-премьера Виктории Абрамченко президенту Владимиру Путину, направленном в рамках отчетности об исполнении поручений... читать дальше

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Около половины россиян (42%) заявляют, что их устраивает социальная политика российских властей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Как показывают результаты исследования, противоположного мнения придерживается почти каждый четвёртый (24%). Как показывают результаты исследования, противоположного мнения придерживается почти каждый четвёртый (24%). По данным ВЦИОМ,... По данным ВЦИОМ,... читать дальше

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Американская Tesla ввела вчера в эксплуатацию десятитысячную колонку Supercharger для быстрой зарядки электромобилей в континентальной части Китая, сообщила компания. Она расположена в Шанхае вблизи телебашни "Восточная жемчужина", которая является знаковым зданием в... Она расположена в Шанхае вблизи телебашни "Восточная жемчужина", которая является знаковым зданием в... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются во вторник благодаря новостям об очередном смягчении мер, призванных сдержать пандемию коронавируса в Китае. Биржи Великобритании все еще закрыты в связи с празднованием Рождества. В начале января власти КНР отменят... В начале января власти КНР отменят... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8593 руб. Минимальный курс юаня составил 9,71 руб., максимальный - 9,995 руб. Было заключено 4774 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,71 руб., максимальный - 9,995 руб. Было заключено 4774 сделки.... читать дальше

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Германский автопроизводитель Porsche AG начал производить электротопливо (e-fuel, один из видов синтетического топлива) и объявил о планах по наращиванию мощностей до нескольких миллионов литров в год к середине текущего десятилетия. Так, компания совместно с чилийским... Так, компания совместно с чилийским... читать дальше

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7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-371 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9795% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,48%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,48%... читать дальше

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Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) прогнозирует среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2023-2027 гг. на уровне 2,5%. Как сообщает "Интерфакс", согласно World Economic League Table, WELT 2023, опубликованным CEBR, с 2028 по 2037 год темпы роста ВВП... Как сообщает "Интерфакс", согласно World Economic League Table, WELT 2023, опубликованным CEBR, с 2028 по 2037 год темпы роста ВВП... читать дальше

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Прибыль крупных и средних организаций столицы за девять месяцев текущего года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 6,7 трлн рублей; самые прибыльные отрасли - торговля и обрабатывающая промышленность, сообщил заммэра Москвы по вопросам... читать дальше

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