.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1083,7 млрд руб.
.
26 декабря 2022 года 10:11
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1083,7 млрд руб.
|0
26 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1083,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1107,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 декабря 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 декабря выросла на 0,83% и составила 38250,784 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38250,784 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,588 млрд руб., или на...
.26 декабря 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7463 руб. Минимальный курс юаня составил 9,656 руб., максимальный - 10,049 руб. Было заключено 60202 сделки.... читать дальше
.26 декабря 2022 года 19:00
Рынок акций РФ закрылся ростом индексов вслед за внешними площадками и нефтью. Индекс МосБиржи увеличился на 0,72% и по состоянию на 18:50 мск составил 2139,21 пункта. Индекс РТС вырос на 1,43% - до 977,29 пункта. В Азии в понедельник работающие рынки... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:54
Госкомпания "Автодор" намерена построить первый этап трассы Дюртюли-Ачит (0-140 км), проходящий по территории Башкортостана, за 128,4 млрд рублей силами собственной строительной "дочки" - ООО "СК "Автодор". Как следует из сообщения госкомпании, её набсовет... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:48
Правительство запросило у "Роскосмоса" дополнительные материалы, обосновывающие возможность продления работы МКС - госкорпорация
Правительство РФ запросило дополнительные материалы о технической возможности продления работы Международной космической станции (МКС), сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Правительство попросило нас... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:36
Более 30% россиян полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения экономической ситуации в РФ в 2023 году - опрос
Более четверти россиян (28%) полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения экономической ситуации в РФ в 2023 году, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра. В... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:27
- Общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ в АПК РФ, к 21 декабря составил 1,116 трлн рублей, что на 38,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 738,1... читать дальше
.26 декабря 2022 года 18:05
Правительство определило Минэкономразвития ответственным исполнителем за реализацию государственной программы "Развитие туризма", сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:56
Авиакомпания IFly отменяет рейсы на курорты Египта на неопределенный срок, поскольку так и не получила разрешение на использование воздушного пространства Иордании для выполнения полетов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Tez Tour. "В связи... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:46
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2028 году, сообщило министерство. НРД... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:37
Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта трубопровода после ЧП, произошедшего в сентябре этого года, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник. "В последние недели компания Nord... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:26
В рамках догазификации по итогам 2022 г. полмиллиона домовладений в РФ получат возможность подключить газ
Полмиллиона домовладений в РФ получат возможность подключить газ в рамках догазификации по итогам 2022 года, сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов журналистам в понедельник. "Говоря о результатах работы по догазификации в 2022 году... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:14
Для части туркомпаний отсутствие продления отсрочки по обязательствам фатально и может привести к эффекту домино - АТОР
Туроператорам среднего сегмента для того, чтобы избежать череды банкротств, необходимо продление отсрочки исполнения обязательств перед туристами за отмененные туры, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Я буду говорить... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:05
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ППК "Российский экологический оператор" ("РЭО") 1-й серии, сообщается в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00009-Т-001P. Параметры займа пока не раскрываются. Заем будет размещен в... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:05
Сбербанк вынужден закрыть свое подразделение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса... читать дальше
.26 декабря 2022 года 17:01
ГК "Автодор" выкупила по оферте 8 млн 635,033 тыс. облигаций серии БО-002Р-05 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Непогашенная номинальная стоимость одной бумаги на текущий момент составляет 850 рублей. Объем выпуска... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.