Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7739 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,592 руб., максимальный - 9,996 руб. Было заключено 72096 сделок. Объем торгов составил 118664,43 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,92 руб. за юань.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7739 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37935,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,527 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28038 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7711 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,5 руб., максимальный - 70,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 67,5 руб., максимальный - 70,35 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30022,000000000004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1163 руб. Минимальный курс евро составил 70,3725 руб., максимальный - 75,7 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 70,3725 руб., максимальный - 75,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7739 руб. Минимальный курс юаня составил 9,592 руб., максимальный - 9,996 руб. Было заключено 72096 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,592 руб., максимальный - 9,996 руб. Было заключено 72096 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся снижением, консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне роста нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Ослабление рубля оказало давление на индекс РТС. Фондовые индексы крупнейших стран... Фондовые индексы крупнейших стран... читать дальше

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Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель стал максимальным за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано... читать дальше

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Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. Поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов в США, а также ожидания сокращения добычи в России вслед за введением западными странами потолка цен на российскую... читать дальше

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Акции Tesla Inc. дешевеют почти на 3% в начале торгов в пятницу, при этом накануне они продемонстрировали падение по итогам пятой сессии подряд, что играет на руку инвесторам, делающим ставку на снижение бумаг производителя электромобилей, пишет MarketWatch. По данным... По данным... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные... читать дальше

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Банк России переносит ориентировочный срок ближайшего этапа повышения нормативов обязательных резервов для банков с 1 января на 1 марта 2023 года, говорится в сообщении ЦБ. "Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец... "Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7603 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 70,3075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 70,3075 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последние важные статданные в уходящем году и следят за корпоративными новостями. Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы повысились... Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы повысились... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2022 году провело 11 открытых и электронных аукционов, реализовав 30 тонн янтаря на 240 млн рублей, сообщила пресс-служба компании. Последние торги в этом году прошли в пятницу для... Последние торги в этом году прошли в пятницу для... читать дальше

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Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о легализации в РФ майнинга криптовалют, но считает, что ЦБ должен согласовать с министерством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого для определенных... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26.12 по 01.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и... читать дальше

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