23 декабря 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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23 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.12 по 01.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.12.2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2022
|27.12.2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2022
|29.12.2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Ноябрь 2022
|29.12.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 декабря
|29.12.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 декабря
|29.12.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 декабря
|30.12.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Декабрь 2022
|30.12.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Декабрь 2022
|30.12.2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2022
|30.12.2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2022
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23 декабря 2022 года 18:51
Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель стал максимальным за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано... читать дальше
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23 декабря 2022 года 18:43
Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. Поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов в США, а также ожидания сокращения добычи в России вслед за введением западными странами потолка цен на российскую... читать дальше
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23 декабря 2022 года 18:32
Акции Tesla Inc. дешевеют почти на 3% в начале торгов в пятницу, при этом накануне они продемонстрировали падение по итогам пятой сессии подряд, что играет на руку инвесторам, делающим ставку на снижение бумаг производителя электромобилей, пишет MarketWatch.
По данным... читать дальше
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23 декабря 2022 года 18:21
Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные... читать дальше
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23 декабря 2022 года 18:09
Банк России переносит ориентировочный срок ближайшего этапа повышения нормативов обязательных резервов для банков с 1 января на 1 марта 2023 года, говорится в сообщении ЦБ.
"Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец... читать дальше
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23 декабря 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7603 руб.
Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 70,3075 руб. Было... читать дальше
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23 декабря 2022 года 17:56
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последние важные статданные в уходящем году и следят за корпоративными новостями.
Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы повысились... читать дальше
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23 декабря 2022 года 17:45
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2022 году провело 11 открытых и электронных аукционов, реализовав 30 тонн янтаря на 240 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.
Последние торги в этом году прошли в пятницу для... читать дальше
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23 декабря 2022 года 17:37
Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о легализации в РФ майнинга криптовалют, но считает, что ЦБ должен согласовать с министерством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого для определенных... читать дальше
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23 декабря 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 26.12 по 01.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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23 декабря 2022 года 17:04
Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и... читать дальше
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23 декабря 2022 года 17:00
В понедельник, 26 декабря, в Великобритании, Германии, Канаде праздник - День подарков, в Италии праздник - День Святого Стефана, в Европейском Союзе праздник - Рождественский выходной, в США нерабочий день, поскольку праздник Рождество Христово приходится на... читать дальше
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23 декабря 2022 года 16:47
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-369 на 72 млрд 173,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 декабря 2022 года 16:43
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в октябре 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал повышение на 0,2%, сообщает Статистическое управление страны.
По сравнению с октябрем 2021 года ВВП увеличился на 3,1% и... читать дальше
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23 декабря 2022 года 16:32
Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" на внеочередном собрании 23 декабря приняли решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,03015 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут... читать дальше
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23 декабря 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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