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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8691 руб.
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23 декабря 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8691 руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3893 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8691 руб. Минимальный курс юаня составил 9,721 руб., максимальный - 9,994 руб. Было заключено 5049 сделок. Объем торгов составил 9165,48 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,844 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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