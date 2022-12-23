Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8691 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,721 руб., максимальный - 9,994 руб. Было заключено 5049 сделок. Объем торгов составил 9165,48 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,844 руб. за юань.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3893 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8691 руб.

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Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель стал максимальным за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в октябре было реализовано... читать дальше

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Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд. Поддержку котировкам оказывают данные о снижении запасов в США, а также ожидания сокращения добычи в России вслед за введением западными странами потолка цен на российскую... читать дальше

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Акции Tesla Inc. дешевеют почти на 3% в начале торгов в пятницу, при этом накануне они продемонстрировали падение по итогам пятой сессии подряд, что играет на руку инвесторам, делающим ставку на снижение бумаг производителя электромобилей, пишет MarketWatch. По данным... По данным... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 59,7 пункта с 56,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 59,1 пункта, и опрошенные... читать дальше

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Банк России переносит ориентировочный срок ближайшего этапа повышения нормативов обязательных резервов для банков с 1 января на 1 марта 2023 года, говорится в сообщении ЦБ. "Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец... "Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7603 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 70,3075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 70,3075 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последние важные статданные в уходящем году и следят за корпоративными новостями. Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы повысились... Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы повысились... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2022 году провело 11 открытых и электронных аукционов, реализовав 30 тонн янтаря на 240 млн рублей, сообщила пресс-служба компании. Последние торги в этом году прошли в пятницу для... Последние торги в этом году прошли в пятницу для... читать дальше

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Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о легализации в РФ майнинга криптовалют, но считает, что ЦБ должен согласовать с министерством нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР), в рамках которого для определенных... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 26.12 по 01.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Расходы населения США в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателей соответственно на 0,2% и... читать дальше

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В понедельник, 26 декабря, в Великобритании, Германии, Канаде праздник - День подарков, в Италии праздник - День Святого Стефана, в Европейском Союзе праздник - Рождественский выходной, в США нерабочий день, поскольку праздник Рождество Христово приходится на... читать дальше

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3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-369 на 72 млрд 173,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в октябре 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал повышение на 0,2%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с октябрем 2021 года ВВП увеличился на 3,1% и... По сравнению с октябрем 2021 года ВВП увеличился на 3,1% и... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" на внеочередном собрании 23 декабря приняли решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года из расчета 0,03015 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут... Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 24 по 30 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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