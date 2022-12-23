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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,1306 руб., курс евро - 76,6446 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
Рrice cap на нефть не наносит финущерба ни компаниям РФ, ни бюджету - Путин
Действие price cap ("ценового потолка") на российскую нефть не наносит финансового ущерба российским компаниям и бюджету, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. Он отметил, что намерен подписать указ об ответных мерах...
 
Минфин запланировал дополнительно 2 трлн руб. расходов в этом году
Запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн рублей - с утвержденных ранее 29 трлн до 31 трлн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к правительству источник. Он уточнил, что речь идет о переносе...
 
Ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ
В Россию возвращаются ноутбуки ушедших иностранных брендов — Asus, HP, Lenovo и другие марки начали поставлять по параллельному импорту, пишут "Известия". Ранее наладить поставки лэптопов в РФ не получалось из-за неопределенности перспектив их...
 
23 декабря 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,1306 руб., курс евро - 76,6446 руб.

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23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 72,1306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 160,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 76,6446 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 155,32 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
23 декабря 2022 года 11:53
Совет Федерации одобрил закон о порядке работы единой биометрической системы
Совет Федерации одобрил сегодня закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ.

Закон регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы "Единая система идентификации и...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:45
ВТБ разместит 23 декабря однодневные бонды серии КС-4-369 на 100 млрд руб. по цене 99,9386% от номинала
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-369 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9386% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,47%...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:42
В турецком газовом хабе могут участвовать не только российские, но и другие экспортеры
Не только российские, но и другие поставщики могут участвовать в обсуждаемом газовом хабе на территории Турции, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Речь идет о создании новой площадки, в которой бы участвовали в том числе...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:41
"Русал" проводит сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 2,5 млрд юаней
КПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:36
ТК "ЕвроТранс" установила ставку 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. на уровне 13,5%
АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:36
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 декабря начнет размещение выпуска жилищных облигаций на 48,9 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 декабря начнет размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-28 объемом 48,883 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Дата погашения выпуска - 28 сентября 2032 года. Предусмотрена возможность досрочного...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:34
Улучшить свои жилищные условия хотели бы 37% россиян - опрос
Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ провел телефонный опрос жителей России. Целью исследования было выяснить актуальные жилищные условия россиян и потребности в приобретении собственного...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:26
Новак: в следующем году инвестиции в российский ТЭК будут не меньше, чем в этом
Инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс в следующем году будут не ниже, чем в текущем, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:18
Число заболевших COVID-19 в РФ - более 7,4 тыс. за сутки
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 7,4 тыс. случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 7 409 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:11
Новак: нефтекомпании РФ переориентируют сбыт в АТР, Африку, Латинскую Америку
Российские нефтекомпании на фоне санкций переориентируют поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Компании перенастроили...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:03
ДОМ.РФ установил ставку 39-го купона облигаций А25 на уровне 8,15%
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии А25 в размере 8,15% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.

Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 лет. Ставка текущего...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:03
Денежная база в России выросла за неделю на 161,6 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 декабря составил 16 трлн 030,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 декабря денежная база в России равнялась 5 трлн 869,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,02%, или на 161,6...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 11:01
Рост энергопотребление в РФ составит в этом году 1,6%, выработка - 1%
Россия увеличит производство электроэнергии в этом году на 1%, потребление - на 1,6%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается электроэнергии, то здесь по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 10:53
В ноябре выпуск автомобилей в Великобритания вырос на 5,7%
Выпуск автомобилей в Великобритании в ноябре вырос на 5,7% - до 80,091 тыс. машин по сравнению с 75,756 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Показатель увеличился по итогам второго месяца...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 10:44
Введение "потолка" цен на газ является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой - Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение ряда стран ввести "потолок" цен на российский газ принято от бессилия Евросоюза.

"Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической...    читать дальше
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23 декабря 2022 года 10:36
В этом году производство и потребление отечественных игристых вин в РФ выросло на четверть - эксперты РСХБ
Производство и потребление отечественных игристых вин в РФ в этом году (январь-ноябрь) выросло на четверть. Ключевыми факторами этой динамики стали ограниченное предложение продукции зарубежных производителей и хороший урожай винограда, сообщается в исследовании, проведенном...    читать дальше
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