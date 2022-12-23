ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,1306 руб., курс евро - 76,6446 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 76,6446 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 155,32 коп.

23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 72,1306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 160,50 коп.

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Совет Федерации одобрил сегодня закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в РФ. Закон регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы "Единая система идентификации и... Закон регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы "Единая система идентификации и... читать дальше

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3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-369 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9386% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,47%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,47%... читать дальше

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Не только российские, но и другие поставщики могут участвовать в обсуждаемом газовом хабе на территории Турции, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. "Речь идет о создании новой площадки, в которой бы участвовали в том числе... "Речь идет о создании новой площадки, в которой бы участвовали в том числе... читать дальше

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КПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма... Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма... читать дальше

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АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых. Купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,37% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор... Сбор... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 декабря начнет размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-28 объемом 48,883 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2032 года. Предусмотрена возможность досрочного... Дата погашения выпуска - 28 сентября 2032 года. Предусмотрена возможность досрочного... читать дальше

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Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ провел телефонный опрос жителей России. Целью исследования было выяснить актуальные жилищные условия россиян и потребности в приобретении собственного... читать дальше

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Инвестиции в отечественный топливно-энергетический комплекс в следующем году будут не ниже, чем в текущем, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. "Конечно, неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже... "Конечно, неопределенности вносят свои коррективы в связи с запретом на поставки определенного вида оборудования, это тоже... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 7,4 тыс. случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "В РФ выявлено 7 409 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... "В РФ выявлено 7 409 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Российские нефтекомпании на фоне санкций переориентируют поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. "Компании перенастроили... "Компании перенастроили... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 39-го купона облигаций серии А25 в размере 8,15% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 лет. Ставка текущего... Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 лет. Ставка текущего... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 16 декабря составил 16 трлн 030,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 9 декабря денежная база в России равнялась 5 трлн 869,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,02%, или на 161,6... На 9 декабря денежная база в России равнялась 5 трлн 869,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,02%, или на 161,6... читать дальше

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Россия увеличит производство электроэнергии в этом году на 1%, потребление - на 1,6%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается электроэнергии, то здесь по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на... "Что касается электроэнергии, то здесь по производству и потреблению положительная динамика. Мы примерно на... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в ноябре вырос на 5,7% - до 80,091 тыс. машин по сравнению с 75,756 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Показатель увеличился по итогам второго месяца... читать дальше

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что решение ряда стран ввести "потолок" цен на российский газ принято от бессилия Евросоюза. "Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической... "Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической... читать дальше

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Производство и потребление отечественных игристых вин в РФ в этом году (январь-ноябрь) выросло на четверть. Ключевыми факторами этой динамики стали ограниченное предложение продукции зарубежных производителей и хороший урожай винограда, сообщается в исследовании, проведенном... читать дальше

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