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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 72,1306 руб.
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22 декабря 2022 года 16:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 72,1306 руб.

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22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 72,1306 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 160,50 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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22 декабря 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 938,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1725 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,723 руб., максимальный - 10,296 руб. Было заключено...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,5749 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5749 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,59 руб., максимальный - 72,6325 руб. Было...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:10
"Русал" 23 декабря за час планирует собрать заявки на 3-летние бонды в юанях с переменным купоном
КПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 в юанях, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия.

Организатором и...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:10
"Русал" установил ставку 1-го купона бондов на 1 млрд юаней в размере 3,95%
МКПАО "Русал" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны....    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:09
"ФСК-Россети" установила ставку 1-го купона облигаций на 30 млрд руб. в размере 8,8%
Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") установило ставку 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09%...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:08
Путин: послание Федеральному собранию будет сделано в начале 2023 года
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация развивается настолько динамично, что было сложно подготовить послание Федеральному собранию, но оно будет оглашено в следующем году.

"У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания именно в календарном году. Но оно...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:03
Глава Минфина: нефтяной price cap психологически давит на рубль, но более важный фактор для курса - рост импорта
Вступление в силу механизма "ценового потолка" для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Импорт (в Россию), во-первых,...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 19:00
Минфин РФ может начать покупку юаней в 2023 году - Силуанов
Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщил журналистам министр финансов...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:56
Индекс МосБиржи повысился на 0,3%, индекс РТС вырос на 3,2%
Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленными изменениями индексов, завершил четверг в мажоре.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,32% и составил 2122,91 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 3,16% - до 969,70 пункта.

Европейские...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:50
Нефтяные цены перешли к снижению
Нефтяные цены вечером перешли к снижению.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск составляла $82,13 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:44
СКР планирует создать единую базу данных для борьбы с киберпреступлениями
Следственный комитет РФ (СКР) намерен заключить с IT-компаниями соглашения о сотрудничестве и создать федеральный банк данных электронных следов для усиления борьбы с киберпреступлениями, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Сотрудниками центрального аппарата...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:31
Магаданская область установила ставку 1-го купона бондов на 1 млрд руб. в размере 10,61%
Министерство финансов Магаданской области установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 34002 объемом 1 млрд рублей на уровне 10,61% годовых, сообщает ведомство.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых.

Сбор заявок...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:25
Россельхознадзор: Китай разрешил еще 33 российским предприятиям ввоз рыбной продукции на свой рынок
Китай разрешил еще 33 российским предприятиям поставки рыбной продукции на свой рынок, сообщает Россельхознадзор.

Кроме того, главное таможенное управление КНР отменило ограничения на поставку рыбопродукции с 9 российских предприятий и судов, включая транспортные,...    читать дальше
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22 декабря 2022 года 18:22
ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на 54,8 млрд рублей
ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов посредством выпуска облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-29 объемом 54,789 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В сообщении отмечается, что это первая сделка ВТБ, обеспеченная...    читать дальше
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