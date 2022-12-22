22 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Октябрь 2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Ноябрь 2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 декабря
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 декабря
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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22 декабря 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7759 руб.
Минимальный курс евро составил 75,525 руб., максимальный - 77,0925 руб. Было заключено 11116... читать дальше
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22 декабря 2022 года 15:15
Альфа-банк разместил 2-летние облигации серии 002Р-20 объемом 850 млн юаней, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, купоны полугодовые. Ставка 1-го... читать дальше
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22 декабря 2022 года 15:01
В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков - на второй день после начала их массового производства. Производство ноутбуков наладило предприятие "Горизонт".
"Создание белорусского ноутбука - поручение президента (Александра Лукашенко), которое... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:57
Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") увеличило объем размещения 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R с не менее 15 млрд до 30 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:52
Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подорожали на $1,51 (1,84%) - до $83,71 за баррель.
Котировки... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:48
Группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, ЦБ оценивает сделку как успешную, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
"Согласно расчетам оценщика, рыночная стоимость группы "Открытие" определена в диапазоне 328-374 млрд... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,51 пункта (0,544%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2127,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2134,33 (+0,86%) пункта,... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:44
МКПАО "Русал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 4,01%... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:39
Продажи вина и крепких алкогольных напитков на аукционах, проведенных домом Sotheby's в 2022 году, выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордных $150 млн.
Количество аукционов по продаже алкоголя за год увеличилось на треть, до 69, пишет The Barron's... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:28
ГМК "Норильский никель" завершила размещение 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней... читать дальше
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22 декабря 2022 года 14:11
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли на торгах в четверг, последовав за динамикой американского фондового рынка.
Значение японского Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,5%.
Октябрьский индекс... читать дальше
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22 декабря 2022 года 13:56
Спрос на новогодние туры в Москву в регионах в 2022 году оказался выше ожидаемого, объемы продаж в разы превосходят не только показатели 2021 года, но и доковидного 2019, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг в пресс-службе Российского союза туриндустрии... читать дальше
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22 декабря 2022 года 13:48
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети Центр и Приволжье" до уровня ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... читать дальше
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22 декабря 2022 года 13:41
ООО "Феррони" 26 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные.
По выпуску предусмотрена амортизация:... читать дальше
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22 декабря 2022 года 13:40
Работать в период с 1 по 8 января 2023 года будут 22% россиян, тогда как во время прошлогодних новогодних каникул работали 8% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Результаты исследования, опубликованные в четверг на сайте ВЦИОМ, показывают, что почти столько... читать дальше
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22 декабря 2022 года 13:39
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети Центр и Приволжье" до уровня ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... читать дальше
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