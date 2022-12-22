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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,5256 руб., евро - 75,0914 руб.
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22 декабря 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,5256 руб., евро - 75,0914 руб.

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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 70,5256 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 152,19 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 75,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 175,25 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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