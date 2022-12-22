ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,5256 руб., евро - 75,0914 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 75,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 175,25 коп.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 70,5256 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 152,19 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16825 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7759 руб. Минимальный курс евро составил 75,525 руб., максимальный - 77,0925 руб. Было заключено 11116... Минимальный курс евро составил 75,525 руб., максимальный - 77,0925 руб. Было заключено 11116... читать дальше

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Альфа-банк разместил 2-летние облигации серии 002Р-20 объемом 850 млн юаней, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, купоны полугодовые. Ставка 1-го... Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, купоны полугодовые. Ставка 1-го... читать дальше

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В Минске 22 декабря состоялся старт продаж белорусских ноутбуков - на второй день после начала их массового производства. Производство ноутбуков наладило предприятие "Горизонт". "Создание белорусского ноутбука - поручение президента (Александра Лукашенко), которое... "Создание белорусского ноутбука - поручение президента (Александра Лукашенко), которое... читать дальше

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Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") увеличило объем размещения 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R с не менее 15 млрд до 30 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подорожали на $1,51 (1,84%) - до $83,71 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 мск подорожали на $1,51 (1,84%) - до $83,71 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, ЦБ оценивает сделку как успешную, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Согласно расчетам оценщика, рыночная стоимость группы "Открытие" определена в диапазоне 328-374 млрд... "Согласно расчетам оценщика, рыночная стоимость группы "Открытие" определена в диапазоне 328-374 млрд... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,51 пункта (0,544%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2127,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2134,33 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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МКПАО "Русал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 4,01%... Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 4,01%... читать дальше

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Продажи вина и крепких алкогольных напитков на аукционах, проведенных домом Sotheby's в 2022 году, выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордных $150 млн. Количество аукционов по продаже алкоголя за год увеличилось на треть, до 69, пишет The Barron's... Количество аукционов по продаже алкоголя за год увеличилось на треть, до 69, пишет The Barron's... читать дальше

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ГМК "Норильский никель" завершила размещение 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней... Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,75% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли на торгах в четверг, последовав за динамикой американского фондового рынка. Значение японского Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,5%. Значение японского Nikkei 225 к закрытию торгов выросло на 0,5%. Октябрьский индекс... Октябрьский индекс... читать дальше

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Спрос на новогодние туры в Москву в регионах в 2022 году оказался выше ожидаемого, объемы продаж в разы превосходят не только показатели 2021 года, но и доковидного 2019, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг в пресс-службе Российского союза туриндустрии... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети Центр и Приволжье" до уровня ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... читать дальше

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ООО "Феррони" 26 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация:... По выпуску предусмотрена амортизация:... читать дальше

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Работать в период с 1 по 8 января 2023 года будут 22% россиян, тогда как во время прошлогодних новогодних каникул работали 8% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Результаты исследования, опубликованные в четверг на сайте ВЦИОМ, показывают, что почти столько... Результаты исследования, опубликованные в четверг на сайте ВЦИОМ, показывают, что почти столько... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Россети Центр и Приволжье" до уровня ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным... читать дальше

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