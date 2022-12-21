Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 70,5391 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,87 руб., максимальный - 70,995 руб. Было заключено 33119 сделок. Объем торгов составил 116176,4 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,995 руб. за доллар США.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5391 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38007,355 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 371,697 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1044 руб. Минимальный курс евро составил 72,8075 руб., максимальный - 75,705 руб. Было заключено 17775... Минимальный курс евро составил 72,8075 руб., максимальный - 75,705 руб. Было заключено 17775... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5391 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,87 руб., максимальный - 70,995 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 68,87 руб., максимальный - 70,995 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0787 руб. Минимальный курс юаня составил 9,894 руб., максимальный - 10,15 руб. Было заключено 59712 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,894 руб., максимальный - 10,15 руб. Было заключено 59712 сделок.... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 4-м квартале 2022 года снизился на 1 процентный пункт (п.п.), - до минус 23%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 ноября).. Как... Как... читать дальше

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В январе-октябре 2022 года предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере л 21 трлн 813,4 млрд рублей, что на 8,1% меньше, чем в январе-октябре 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре... В октябре... читать дальше

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В ноябре 2022 года по сравнению с октябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,4% после снижения на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, 1% в августе, 2,2% в июле, падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России увеличилась за ноябрь на 16,4%, или на 145,3 млн рублей, и на 1 декабря 2022 г. составила 1 млрд 028,8 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В октябре показатель снизился на 6,2%. Данные... Данные... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 13 по 19 декабря в среднем подорожала на 1,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 6 по 12 декабря продукция в среднем подорожала на 2,7%. Цены на огурцы выросли на 3,9%, морковь - 3,6%, лук репчатый - 3,3%,... Цены на огурцы выросли на 3,9%, морковь - 3,6%, лук репчатый - 3,3%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 12 по 19 декабря не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 6 по 12 декабря) цены тоже не изменились. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 13 по 19 декабря 2022 г. потребительские цены повысились на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 6 по 12 декабря) цены повысились на 0,19%. С начала декабря цены прибавили 0,73%, с начала года выросли на... С начала декабря цены прибавили 0,73%, с начала года выросли на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината", разочаровавшего акционеров дивидендными новостями. При этом внешние площадки подавали позитивные сигналы. Поддержку индексу МосБиржи оказывало ослабление рубля. В... В... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре упали на 7,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с ноября 2010 года (без учета разгара... читать дальше

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Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, пока не выдала разрешение на разблокировку части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), в рамках общей лицензии ЕС, сообщил первый... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние... Это максимальный уровень за последние... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5895 тыс. баррелей - до 418,234 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2530 тыс. баррелей и составили 226,113 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2530 тыс. баррелей и составили 226,113 млн... читать дальше

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