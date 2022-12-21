ЦБ РФ установил курс евро с 22 декабря в размере 75,0914 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 75,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 175,25 коп.

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Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень за последние... Это максимальный уровень за последние... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5895 тыс. баррелей - до 418,234 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2530 тыс. баррелей и составили 226,113 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2530 тыс. баррелей и составили 226,113 млн... читать дальше

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Минэкономразвития в начале следующего года внесет в правительство концепцию реформы контроля до 2024 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в правительстве на совещании по вопросам реформы контроля. "Мы готовим концепцию реформы контроля до... "Мы готовим концепцию реформы контроля до... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги среды ростом, продолжая предрождественское ралли, начавшееся днем ранее. Основным драйвером подъема фондовых индексов служат сильные корпоративные отчетности, отмечает Bloomberg. Инвесторы не готовы отказаться от мысли о том, что... Инвесторы не готовы отказаться от мысли о том, что... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15944,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5325 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,235 руб., максимальный - 70,84... Минимальный курс доллара США составил 69,235 руб., максимальный - 70,84... читать дальше

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"АвтоВАЗ" начнет выпускать автомобили под брендом Lada на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщил гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Они (автомобили) будут... читать дальше

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Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале уменьшился на $21,6 млрд (на 9,1%) и составил $217,1 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $238,7 млрд, а не $251,1 млрд,... читать дальше

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Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, 20 декабря выдала разрешение на разблокировку части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), до 7 января, сообщил первый зампредседателя... читать дальше

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Российские компании заинтересованы в проектах по строительству новых объектов энергетики, модернизации генерации, а также в участии в гидроэнергетических проектах в Таиланде, сообщило Минэнерго РФ по итогам встречи замминистра энергетики Сергея Мочальникова с чрезвычайным и... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,2691% от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Министерство энергетики Казахстана планирует продлить установление предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено госрегулирование до конца текущего года, сообщила пресс-служба Минэнерго. "Министерством энергетики планируется продление... "Министерством энергетики планируется продление... читать дальше

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-367 на 69 млрд 23,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Совет республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил сегодня ратификацию договора с Россией об общих принципах взимания косвенных налогов (НДС, акцизы), передало госагентство БелТА. Ранее ратификация была одобрена палатой представителей... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре 2022 года выросли на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,9% в октябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде выросли на 0,1%. Небольшое... Небольшое... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-30 на уровне 7,5% годовых, сообщила компания. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены... Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены... читать дальше

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ВВП Японии увеличится на 1-1,5% в 2023 году, в основном благодаря восстановлению внутреннего спроса за счет роста сферы услуг и капзатрат, прогнозируют аналитики UBS. По их мнению, поддержку экономическому росту будут оказывать неудовлетворенный спрос на услуги,... По их мнению, поддержку экономическому росту будут оказывать неудовлетворенный спрос на услуги,... читать дальше

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