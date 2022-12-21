.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0657 руб.
.
21 декабря 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0657 руб.
|0
21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0657 руб. Минимальный курс юаня составил 9,902 руб., максимальный - 10,115 руб. Была заключена 4221 сделка. Объем торгов составил 8402,96 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,059 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 декабря 2022 года 13:52
"Лента" завершила реорганизацию в форме присоединения ООО "Новый Импульс-50" (операционная структура онлайн-ритейлера "Утконос"), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие записи в ЕГРЮЛ были внесены 19 декабря. "Мы завершили интеграцию "Утконоса", - сказали... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:51
О "О'Кей" установило цену приобретения облигаций серии 001Р-04 в объеме не более 4 млн облигаций в размере 98,5% от номинала, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, компания выставила оферту по согласованию с владельцами на 23 декабря. Период... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:43
Министерство финансов Литвы улучшило прогноз по ВВП страны на текущий год и ожидает теперь роста на 2,4% (предыдущий прогноз - рост на 1,6%), сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте. Между тем, прогноз роста ВВП Литвы в 2023 году снижен с 1,4% до 0,7%. В 2024-2025... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:36
АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) 27 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:35
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение облигаций серий БО-001P-29 и БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании. Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:29
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,2552% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:17
Рост сектора дорожного строительства за 10 месяцев 2022 года в России составил 5,8%, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия новых дорог в подмосковной Лобне. "Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,88 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2126,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2139,23 (+0,94%) пункта, минимальное... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:06
Рост обрабатывающей промышленности в Москве составил более 10% по итогам 10 месяцев текущего года, сообщил мэр города Сергей Собянин. "По итогам 10 месяцев текущего года рост обрабатывающей промышленности в сопоставимых ценах составляет больше 10%", - сказал Собянин на заседании... читать дальше
.21 декабря 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 70,5278 руб.
Максимальное значение за месяц (с 21 ноября по 21 декабря) - 70,5278 руб. за доллар, минимальное значение - 60,7778 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 9,35 руб. Это автоматическое сообщение.
.21 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,17/79,86 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 255 коп., Cредний курс продажи вырос...
.21 декабря 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,53/76,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,53/76,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 228 коп., Cредний курс продажи...
.21 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 21 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,65/75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,65/75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 128 коп., средний...
.21 декабря 2022 года 12:57
Закон об информировании заемщиков о критичных значениях ПДН принят в окончательном чтении, вступит в силу с 1 января 2024 г.
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанность рассчитывать для каждого заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближении этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать... читать дальше
.21 декабря 2022 года 12:50
Выручка от экспорта продовольствия из Белоруссии в 2022 году превысит $8 млрд против $6,7 млрд в прошлом году, сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц. "За 10 месяцев текущего года мы уже превысили годовой показатель 2021 года, объем экспорта составил $6,8... читать дальше
.21 декабря 2022 года 12:44
Сегодня европейские фондовые индексы растут благодаря позитивным статданным и прогнозам из Германии, а также корпоративным новостям. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:30 мск поднялся на 0,8% и составил 427,51 пункта. Индикатор... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.