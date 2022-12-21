Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0657 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,902 руб., максимальный - 10,115 руб. Была заключена 4221 сделка. Объем торгов составил 8402,96 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,059 руб. за юань.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0657 руб.

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"Лента" завершила реорганизацию в форме присоединения ООО "Новый Импульс-50" (операционная структура онлайн-ритейлера "Утконос"), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующие записи в ЕГРЮЛ были внесены 19 декабря. "Мы завершили интеграцию "Утконоса", - сказали... "Мы завершили интеграцию "Утконоса", - сказали... читать дальше

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О "О'Кей" установило цену приобретения облигаций серии 001Р-04 в объеме не более 4 млн облигаций в размере 98,5% от номинала, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, компания выставила оферту по согласованию с владельцами на 23 декабря. Как сообщалось, компания выставила оферту по согласованию с владельцами на 23 декабря. Период... Период... читать дальше

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Министерство финансов Литвы улучшило прогноз по ВВП страны на текущий год и ожидает теперь роста на 2,4% (предыдущий прогноз - рост на 1,6%), сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте. Между тем, прогноз роста ВВП Литвы в 2023 году снижен с 1,4% до 0,7%. В 2024-2025... Между тем, прогноз роста ВВП Литвы в 2023 году снижен с 1,4% до 0,7%. В 2024-2025... читать дальше

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АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) 27 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения... Срок обращения... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение облигаций серий БО-001P-29 и БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании. Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5... Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,2552% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе... Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе... читать дальше

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Рост сектора дорожного строительства за 10 месяцев 2022 года в России составил 5,8%, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия новых дорог в подмосковной Лобне. "Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых... "Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,88 пункта (0,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2126,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2139,23 (+0,94%) пункта, минимальное... читать дальше

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Рост обрабатывающей промышленности в Москве составил более 10% по итогам 10 месяцев текущего года, сообщил мэр города Сергей Собянин. "По итогам 10 месяцев текущего года рост обрабатывающей промышленности в сопоставимых ценах составляет больше 10%", - сказал Собянин на заседании... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 21 ноября по 21 декабря) - 70,5278 руб. за доллар, минимальное значение - 60,7778 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 9,35 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,17/79,86 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 255 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,53/76,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 228 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,65/75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 128 коп., средний...

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанность рассчитывать для каждого заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближении этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать... читать дальше

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Выручка от экспорта продовольствия из Белоруссии в 2022 году превысит $8 млрд против $6,7 млрд в прошлом году, сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц. "За 10 месяцев текущего года мы уже превысили годовой показатель 2021 года, объем экспорта составил $6,8... "За 10 месяцев текущего года мы уже превысили годовой показатель 2021 года, объем экспорта составил $6,8... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы растут благодаря позитивным статданным и прогнозам из Германии, а также корпоративным новостям. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:30 мск поднялся на 0,8% и составил 427,51 пункта. Индикатор... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:30 мск поднялся на 0,8% и составил 427,51 пункта. Индикатор... читать дальше

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