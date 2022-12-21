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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1021,4 млрд руб.
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21 декабря 2022 года 10:36
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1021,4 млрд руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 1021,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 936 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Рост обрабатывающей промышленности в Москве составил более 10% по итогам 10 месяцев текущего года, сообщил мэр города Сергей Собянин. "По итогам 10 месяцев текущего года рост обрабатывающей промышленности в сопоставимых ценах составляет больше 10%", - сказал Собянин на заседании... читать дальше
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Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 70,5278 руб.
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,53/76,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,53/76,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 228 коп., Cредний курс продажи...
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,65/75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 128 коп., средний...
.21 декабря 2022 года 12:57
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.21 декабря 2022 года 12:44
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