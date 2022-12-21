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Средства юрлиц в российских банках в ноябре выросли на значительные 1,7% (или 0,7 трлн рублей) - до 41,5 трлн рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ "О развитии банковского сектора". Как отмечает регулятор, в основном росли остатки на рублевых счетах (+636 млрд рублей,... Как отмечает регулятор, в основном росли остатки на рублевых счетах (+636 млрд рублей,... читать дальше

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Нефтяные цены практически не меняются сегодня утром после роста накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляла $80,06 за баррель, что на $0,07 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляла $80,06 за баррель, что на $0,07 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 101,82 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 17,66 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом, рубль - снижением на фоне активного обсуждения санкционной тематики. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,365 руб. (+49 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,13... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,365 руб. (+49 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,13... читать дальше

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В ноябре потребительское кредитование показало прирост на 1% против 0,3% месяцем ранее, ипотека ускорилась почти до докризисных значений - на 2% после 1,8% в октябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Оживление беззалогового розничного... Оживление беззалогового розничного... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,4% и составил 424,18 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,4% и составил 424,18 пункта. Германский фондовый индекс DAX потерял 0,42%,... Германский фондовый индекс DAX потерял 0,42%,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,0037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 73,3389 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 73,3389 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Баланс счета текущих операций США Баланс счета текущих операций США ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37635,659 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,532 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Номинал одной облигации -... Номинал одной облигации -... читать дальше

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ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей и одновременно погасило свой последний рублевый выпуск серии 001Р-01 на 10... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8605 руб. Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,92 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3186 руб. Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... читать дальше

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