21 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2022
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Ноябрь 2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Декабрь 2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Ноябрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 декабря
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21 декабря 2022 года 08:37
Средства юрлиц в российских банках в ноябре выросли на значительные 1,7% (или 0,7 трлн рублей) - до 41,5 трлн рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
Как отмечает регулятор, в основном росли остатки на рублевых счетах (+636 млрд рублей,... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:31
Нефтяные цены практически не меняются сегодня утром после роста накануне.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляла $80,06 за баррель, что на $0,07 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 101,82 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 17,66 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 декабря 2022 года 08:27
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, несмотря на растущие опасения инвесторов по поводу экономических перспектив на фоне возможного дальнейшего повышения процентных ставок крупными центральными банками мира.
Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом, рубль - снижением на фоне активного обсуждения санкционной тематики.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,365 руб. (+49 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,13... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:14
В ноябре потребительское кредитование показало прирост на 1% против 0,3% месяцем ранее, ипотека ускорилась почти до докризисных значений - на 2% после 1,8% в октябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.
Оживление беззалогового розничного... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:07
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,4% и составил 424,18 пункта.
Германский фондовый индекс DAX потерял 0,42%,... читать дальше
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21 декабря 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,0037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,63 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 73,3389 руб. По сравнению...
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21 декабря 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:30
Баланс счета текущих операций США
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20 декабря 2022 года 20:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37635,659 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,532 млрд руб., или на...
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20 декабря 2022 года 19:43
Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P.
Номинал одной облигации -... читать дальше
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20 декабря 2022 года 19:27
ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей и одновременно погасило свой последний рублевый выпуск серии 001Р-01 на 10... читать дальше
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20 декабря 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8605 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... читать дальше
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20 декабря 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,92 руб.
Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... читать дальше
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20 декабря 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3186 руб.
Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... читать дальше
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