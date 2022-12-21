ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,0037 руб., курс евро - в размере 73,3389 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 73,3389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 271,93 коп.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,0037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,63 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38088,723 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,368 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1185 руб. Минимальный курс евро составил 73,0025 руб., максимальный - 77,11 руб. Было заключено 13600... Минимальный курс евро составил 73,0025 руб., максимальный - 77,11 руб. Было заключено 13600... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 938,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1725 руб. Минимальный курс юаня составил 9,723 руб., максимальный - 10,296 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 9,723 руб., максимальный - 10,296 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,5749 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,59 руб., максимальный - 72,6325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,59 руб., максимальный - 72,6325 руб. Было... читать дальше

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КПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 в юанях, говорится в сообщении компании. Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия. Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия. Организатором и... Организатором и... читать дальше

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МКПАО "Русал" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.... читать дальше

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Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") установило ставку 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09%... Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09%... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация развивается настолько динамично, что было сложно подготовить послание Федеральному собранию, но оно будет оглашено в следующем году. "У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания именно в календарном году. Но оно... "У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания именно в календарном году. Но оно... читать дальше

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Вступление в силу механизма "ценового потолка" для российской нефти в начале декабря - один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, считает глава Минфина Антон Силуанов. "Импорт (в Россию), во-первых,... "Импорт (в Россию), во-первых,... читать дальше

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Минфин РФ не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в текущем году, может начать эти операции в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом, сообщил журналистам министр финансов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленными изменениями индексов, завершил четверг в мажоре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,32% и составил 2122,91 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,32% и составил 2122,91 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 3,16% - до 969,70 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 3,16% - до 969,70 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Нефтяные цены вечером перешли к снижению. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск составляла $82,13 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск составляла $82,13 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на... Фьючерсы на нефть WTI на... читать дальше

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Следственный комитет РФ (СКР) намерен заключить с IT-компаниями соглашения о сотрудничестве и создать федеральный банк данных электронных следов для усиления борьбы с киберпреступлениями, говорится в сообщении на сайте ведомства. "Сотрудниками центрального аппарата... "Сотрудниками центрального аппарата... читать дальше

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Министерство финансов Магаданской области установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 34002 объемом 1 млрд рублей на уровне 10,61% годовых, сообщает ведомство. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Китай разрешил еще 33 российским предприятиям поставки рыбной продукции на свой рынок, сообщает Россельхознадзор. Кроме того, главное таможенное управление КНР отменило ограничения на поставку рыбопродукции с 9 российских предприятий и судов, включая транспортные,... Кроме того, главное таможенное управление КНР отменило ограничения на поставку рыбопродукции с 9 российских предприятий и судов, включая транспортные,... читать дальше

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ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов посредством выпуска облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-29 объемом 54,789 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В сообщении отмечается, что это первая сделка ВТБ, обеспеченная... В сообщении отмечается, что это первая сделка ВТБ, обеспеченная... читать дальше

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