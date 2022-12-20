Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8605 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка. Объем торгов составил 95516,52 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,89 руб. за юань.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8605 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37635,659 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,532 млрд руб., или на...

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Номинал одной облигации -... Номинал одной облигации -... читать дальше

.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей и одновременно погасило свой последний рублевый выпуск серии 001Р-01 на 10... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8605 руб. Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,92 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3186 руб. Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций МКПАО "Русал" серий БО-001P-02 и БО-001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-16677-A-001P и... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-16677-A-001P и... читать дальше

.

АО "Новая концессионная компания" приняло решение 22 декабря досрочно погасить облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Компания разместила оба выпуска облигаций с индексируемым номиналом объемом по 3 млрд рублей в... Компания разместила оба выпуска облигаций с индексируемым номиналом объемом по 3 млрд рублей в... читать дальше

.

ГМК "Норильский никель" установила ставку 1-го купона 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и... Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей, сообщила компания. "Общий объем финансирования инвестиционной программы - 2,3 трлн руб. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в... "Общий объем финансирования инвестиционной программы - 2,3 трлн руб. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 0,5% и падением индекса РТС на 2,43% на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также после отсечки дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа". Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

.

Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo & Co. в общей сложности на $3,7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, сообщает MarketWatch. Банк направит $2... Банк направит $2... читать дальше

.

Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... читать дальше

.

Решения о том, кто станет новым владельцем невостребованной доли Shell в СРП-проекте Сахалин-2, пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Группа компаний "Медси" серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. В... В... читать дальше

.

Американская 3M Co., выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе химикатов ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) к концу 2025 года. В связи с этим компания,... В связи с этим компания,... читать дальше

.