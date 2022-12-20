Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3186 руб.

Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705 сделок. Объем торгов составил 44085,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5 руб. за евро.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3186 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37635,659 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,532 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004Р-03 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-60525-P-004P. Номинал одной облигации -... Номинал одной облигации -... читать дальше

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ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100%-ное дочернее общество DME Limited) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей и одновременно погасило свой последний рублевый выпуск серии 001Р-01 на 10... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8605 руб. Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... Минимальный курс юаня составил 9,579 руб., максимальный - 9,939 руб. Была заключена 53401 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,92 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,2025 руб., максимальный - 69,555 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24853 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3186 руб. Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... Минимальный курс евро составил 71,215 руб., максимальный - 74,025 руб. Было заключено 12705... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций МКПАО "Русал" серий БО-001P-02 и БО-001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-16677-A-001P и... Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-16677-A-001P и... читать дальше

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АО "Новая концессионная компания" приняло решение 22 декабря досрочно погасить облигации серий БО-01 и БО-02 общим объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Компания разместила оба выпуска облигаций с индексируемым номиналом объемом по 3 млрд рублей в... Компания разместила оба выпуска облигаций с индексируемым номиналом объемом по 3 млрд рублей в... читать дальше

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ГМК "Норильский никель" установила ставку 1-го купона 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд юаней на уровне 3,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и... Ставка 2-14-го купонов будет определяться как значение ставки однолетней LPR, установленной и... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей, сообщила компания. "Общий объем финансирования инвестиционной программы - 2,3 трлн руб. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в... "Общий объем финансирования инвестиционной программы - 2,3 трлн руб. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индекса МосБиржи на 0,5% и падением индекса РТС на 2,43% на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также после отсечки дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа". Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

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Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo & Co. в общей сложности на $3,7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, сообщает MarketWatch. Банк направит $2... Банк направит $2... читать дальше

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Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... читать дальше

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Решения о том, кто станет новым владельцем невостребованной доли Shell в СРП-проекте Сахалин-2, пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Группа компаний "Медси" серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. В... В... читать дальше

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Американская 3M Co., выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе химикатов ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) к концу 2025 года. В связи с этим компания,... В связи с этим компания,... читать дальше

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