Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,938 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,0475 руб., максимальный - 69,78 руб. Было заключено 15246 сделок. Объем торгов составил 50441,87 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,08 руб. за доллар США.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,938 руб.

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Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составляет $80,20 за баррель,... читать дальше

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Решения о том, кто станет новым владельцем невостребованной доли Shell в СРП-проекте Сахалин-2, пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. "По Сахалину-2 нет еще (решения)" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Группа компаний "Медси" серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E. В... В... читать дальше

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Американская 3M Co., выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе химикатов ПФАС (пер- и полифторалкильных соединений) к концу 2025 года. В связи с этим компания,... В связи с этим компания,... читать дальше

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Росэксимбанк выкупил по оферте 74 тыс. 805 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 150 тыс. облигаций номиналом $1 тыс., таким образом, банк приобрел 49,87% выпуска. Объем выпуска составляет 150 тыс. облигаций номиналом $1 тыс., таким образом, банк приобрел 49,87% выпуска. Банк завершил... Банк завершил... читать дальше

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Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 перешли к умеренному росту после первоначального снижения при открытии сессии, тогда как Nasdaq Composite остается в минусе. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 перешли к умеренному росту после первоначального снижения при открытии сессии, тогда как Nasdaq Composite остается в минусе. Индекс... Индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,938 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,0475 руб., максимальный - 69,78 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,0475 руб., максимальный - 69,78 руб. Было... читать дальше

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Решение ЕС одобрить механизм "потолка" цен на газ в перспективе может снизить поставки этого ресурса в регион и усилить энергетический кризис, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на мнение ряда наблюдателей. "Потолок" цен на газ, без тесно связанного с ним... "Потолок" цен на газ, без тесно связанного с ним... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который повышает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пострадавших с 2 до 3 млн рублей в рамках Обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСОПО). Согласно законопроекту, увеличится размер страховых... Согласно законопроекту, увеличится размер страховых... читать дальше

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Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же... "Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же... читать дальше

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Цены на золото активно растут во вторник, обновив максимум за пять недель за счет двух основных факторов: падения курса доллара и спроса на защитные активы на опасениях спада в мировой экономике. Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже... Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

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АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в... Ставке соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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О "РусГидро" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре... Согласно пересмотренным данным, в октябре... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на уровне AA-(RU), изменив прогноз на "негативный", сообщило агентство. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ОДК базируется на оценке собственной... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ОДК базируется на оценке собственной... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-366 на 73 млрд 649,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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