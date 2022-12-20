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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-367 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Курс иены поднимается к доллару США более чем на 3% после того, как Банк Японии неожиданно принял решение увеличить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг. Теперь японский ЦБ позволит доходности гособлигаций колебаться в диапазоне... Теперь японский ЦБ позволит доходности гособлигаций колебаться в диапазоне... читать дальше

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Онлайн-ритейлер Wildberries инвестировал 203 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей за 11 месяцев 2022 года, сообщила компания. Как говорится в ее пресс-релизе, речь идет о предоставлении российским потребителям дополнительного дисконта на товары за счет... Как говорится в ее пресс-релизе, речь идет о предоставлении российским потребителям дополнительного дисконта на товары за счет... читать дальше

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ЦБ РФ понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей - до 2,6-3,2 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора. Прогноз был понижен из-за повышения ожиданий прироста наличных денег в обращении на 0,3 трлн рублей -... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня на новостях от центральных банков. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по... Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 653 млн 809 тыс. 708, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 667 тыс. 567... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их четвертый... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что согласование ЕС "потолка" цен на газ противоречит рыночным принципам. "Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на "потолок" не могут быть приемлемы", -... читать дальше

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Цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом. Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной... Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 128,18 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $4,96 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 5,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии. Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch.... Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch.... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,1 руб. (+38 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешел к слабому снижению, евро также дешевеет. Через час торгов доллар перешел к слабому снижению, евро также дешевеет. К 8:05 мск... К 8:05 мск... читать дальше

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Россия и Белоруссия согласовали основные параметры ценообразования в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров. "По поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только подтвердить: договоренности достигнуты", -... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, немного восстановившись после резкого падения на предыдущей неделе. Позитивным фактором для рынка акций стали статданные из Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Позитивным фактором для рынка акций стали статданные из Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Индекс делового доверия в... Индекс делового доверия в... читать дальше

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