20 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Октябрь 2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Октябрь 2022
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Октябрь 2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2022
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20 декабря 2022 года 09:21
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-367 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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20 декабря 2022 года 09:18
Курс иены поднимается к доллару США более чем на 3% после того, как Банк Японии неожиданно принял решение увеличить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг.
Теперь японский ЦБ позволит доходности гособлигаций колебаться в диапазоне... читать дальше
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20 декабря 2022 года 09:13
Онлайн-ритейлер Wildberries инвестировал 203 млрд рублей в предоставление скидок для покупателей за 11 месяцев 2022 года, сообщила компания.
Как говорится в ее пресс-релизе, речь идет о предоставлении российским потребителям дополнительного дисконта на товары за счет... читать дальше
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20 декабря 2022 года 09:05
ЦБ РФ понизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей - до 2,6-3,2 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора. Прогноз был понижен из-за повышения ожиданий прироста наличных денег в обращении на 0,3 трлн рублей -... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:58
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня на новостях от центральных банков.
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:53
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 653 млн 809 тыс. 708, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 667 тыс. 567... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:45
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, НБК не меняет их четвертый... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:38
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что согласование ЕС "потолка" цен на газ противоречит рыночным принципам. "Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на "потолок" не могут быть приемлемы", -... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:32
Цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром после того, как завершили предыдущие торги ростом.
Накануне поддержку нефтяному рынку оказали надежды трейдеров на скорейшее восстановление потребления энергоресурсов в Китае. Власти КНР в ходе ежегодной Центральной... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 128,18 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций на общую сумму $4,96 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 5,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 декабря 2022 года 08:26
Американские фондовые индексы снизились в понедельник, завершив в минусе четвертую сессию подряд из-за тревог по поводу глобальной рецессии.
Инвесторов все больше заботят перспективы спада в мировой экономике, который представляется почти неизбежным, пишет MarketWatch.... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,1 руб. (+38 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар перешел к слабому снижению, евро также дешевеет.
К 8:05 мск... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:14
Россия и Белоруссия согласовали основные параметры ценообразования в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров. "По поводу цен на энергоносители. Я уже сказал, могу только подтвердить: договоренности достигнуты", -... читать дальше
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20 декабря 2022 года 08:07
Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, немного восстановившись после резкого падения на предыдущей неделе.
Позитивным фактором для рынка акций стали статданные из Германии, крупнейшей экономики еврозоны.
Индекс делового доверия в... читать дальше
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