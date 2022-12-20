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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 66,3474 руб.
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20 декабря 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 66,3474 руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 66,3474 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,74 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 70,6196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,84 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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