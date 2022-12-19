Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5426 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,805 руб. Было заключено 70452 сделки. Объем торгов составил 112399,28 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,657 руб. за юань.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5426 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37602,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,796 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6542 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,6075 руб., максимальный - 68,48 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 64,6075 руб., максимальный - 68,48 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8333 руб. Минимальный курс евро составил 68,975 руб., максимальный - 72,6075 руб. Была заключена 20681... Минимальный курс евро составил 68,975 руб., максимальный - 72,6075 руб. Была заключена 20681... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5426 руб. Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,805 руб. Было заключено 70452 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,257 руб., максимальный - 9,805 руб. Было заключено 70452 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне смешанных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2130 пунктов, а индекс РТС упал ниже рубежа 1000 пунктов и обновил минимум за 2 месяца за счет резкого ослабления рубля. Фондовые индексы... Фондовые индексы... читать дальше

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Президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 апреля 2023 года скорректировать стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ таким образом, чтобы были обеспечены среднегодовые темпы роста производства продукции АПК на уровне не менее 3% на... читать дальше

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Минэкономразвития продолжит работу Ростуризма по субсидированию процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков. "Мы провели в 2021 году отбор заемщиков, там 38 заемщиков. Суммарный портфель кредитов - 166 млрд рублей. На... "Мы провели в 2021 году отбор заемщиков, там 38 заемщиков. Суммарный портфель кредитов - 166 млрд рублей. На... читать дальше

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Американские фондовые индексы продолжают снижение в начале торгов в понедельник после падения до пятинедельных минимумов в прошлую пятницу. Инвесторов все больше заботят перспективы рецессии в мировой экономике, которая представляется почти неизбежной, пишет... Инвесторов все больше заботят перспективы рецессии в мировой экономике, которая представляется почти неизбежной, пишет... читать дальше

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Девелопер "Самолет" закладывает на 2023 год выплату акционерам 10 млрд рублей, рассказала журналистам замгендиректора компании по экономике и финансам Наталья Грознова. Минимальная выплата по дивполитике - 5 млрд рублей, напомнила она. К тому же такую сумму "Самолет"... Минимальная выплата по дивполитике - 5 млрд рублей, напомнила она. К тому же такую сумму "Самолет"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,355 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,745 руб., максимальный - 68,4675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 64,745 руб., максимальный - 68,4675 руб. Было... читать дальше

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Аналитик Goldman Sachs Кейт Макшейн включила в список ритейлеров, акции которых выглядят привлекательными для покупки в 2023 году, компании Bath & Body Works, Walmart Inc., Target Corp., Home Depot Inc., Lowe''s Cos, Tractor Supply Co. и Dollar General. Кроме того, она... Кроме того, она... читать дальше

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Новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году был обеспечен 17 декабря, сообщает "Газпром". "Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%", - говорится... читать дальше

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Российский автозавод южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, Петербург) приступил к увольнению сотрудников. "Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации... "Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания "Хендэ Мотор" предпринимает шаги по оптимизации... читать дальше

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ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-17 объемом 150 млн рублей на уровне 9,39% годовых, серии 003Р-02 на 115 млрд рублей, серии 004Р-01 на 66,94 млрд рублей и серии 005Р-01 на 17,7 млрд рублей - в размере 3% годовых, говорится в сообщениях... читать дальше

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России и Белоруссии удалось сблизить позиции по проблематике газового рынка, но ряд моментов осталось решить лидерам двух стран, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко. "У нас есть союзная программа по созданию... "У нас есть союзная программа по созданию... читать дальше

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ООО "Арекс+" 19 декабря приступает к размещению выпуска дисконтных облигаций объемом 343 млн рублей, сообщил эмитент. Срок обращения займа - 5,2 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты... Срок обращения займа - 5,2 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты... читать дальше

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