.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о биометрии существенно доработан ко второму чтению, из него исключены неопределённости и двойные толкования. "На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные... "На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные... читать дальше

.

Сегодня цены на нефть поднимаются на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором... Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 5,65 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 107,58 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Фондовый рынок США закрылся в пятницу в красной зоне, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

.

Доллар США дорожал в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль немного снижался на фоне санкционного давления. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,97 руб. (+32 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,22 коп.... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,97 руб. (+32 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,22 коп.... читать дальше

.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились на статистике и опасениях инвесторов относительно возможных последствий для глобальной экономики из-за повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками. Сводный индекс крупнейших компаний... Сводный индекс крупнейших компаний... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института... Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше

.

полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.. C 2017 года в соответствии с решением Президента России... C 2017 года в соответствии с решением Президента России... читать дальше

.

Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.. Премии... Премии... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты. Согласно документу, опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации, кандидатуры для... Согласно документу, опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации, кандидатуры для... читать дальше

.

Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, касающегося дальнейшего сокращения уровня выбросов, говорится в коммюнике, выпущенном этими двумя ведомствами в воскресенье. Этот пакет законопроектов... Этот пакет законопроектов... читать дальше

.

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукцию АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2021 года. Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн... Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн...

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,2 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 7 222 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

.