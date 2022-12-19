19 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Ноябрь 2022
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19 декабря 2022 года 08:41
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о биометрии существенно доработан ко второму чтению, из него исключены неопределённости и двойные толкования.
"На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:33
Сегодня цены на нефть поднимаются на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики.
Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 5,65 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,13 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 107,58 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:28
Фондовый рынок США закрылся в пятницу в красной зоне, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:20
Доллар США дорожал в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль немного снижался на фоне санкционного давления.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,97 руб. (+32 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,22 коп.... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:09
По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились на статистике и опасениях инвесторов относительно возможных последствий для глобальной экономики из-за повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками.
Сводный индекс крупнейших компаний... читать дальше
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19 декабря 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с...
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19 декабря 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше
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18 декабря 2022 года 17:43
полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров..
C 2017 года в соответствии с решением Президента России... читать дальше
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18 декабря 2022 года 16:24
Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров..
Премии... читать дальше
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18 декабря 2022 года 15:12
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты.
Согласно документу, опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации, кандидатуры для... читать дальше
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18 декабря 2022 года 13:57
Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, касающегося дальнейшего сокращения уровня выбросов, говорится в коммюнике, выпущенном этими двумя ведомствами в воскресенье.
Этот пакет законопроектов... читать дальше
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18 декабря 2022 года 12:43
Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукцию АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2021 года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн...
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18 декабря 2022 года 11:37
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,2 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 7 222 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше
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