.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
.
19 декабря 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
|0
19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,28 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 декабря 2022 года 08:41
Из доработанного ко второму чтению законопроекта о биометрии исключены неопределённости и двойные толкования - спикер Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о биометрии существенно доработан ко второму чтению, из него исключены неопределённости и двойные толкования. "На сегодняшний день законопроект существенно изменён. Исключены все неопределённости и двойные... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:33
Сегодня цены на нефть поднимаются на ожиданиях увеличения спроса в Китае благодаря объявленным властями страны планам стимулирования экономики. Поддержку рынку также оказывает решение США начать восполнение стратегического нефтяного резерва (SPR), о котором... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 48 выпускам облигаций на общую сумму 5,65 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,13 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 107,58 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:28
Фондовый рынок США закрылся в пятницу в красной зоне, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:20
Доллар США дорожал в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль немного снижался на фоне санкционного давления. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 64,97 руб. (+32 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,22 коп.... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:09
По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы снизились на статистике и опасениях инвесторов относительно возможных последствий для глобальной экономики из-за повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центробанками. Сводный индекс крупнейших компаний... читать дальше
.19 декабря 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с...
.19 декабря 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института... читать дальше
.18 декабря 2022 года 17:43
полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.. C 2017 года в соответствии с решением Президента России... читать дальше
.18 декабря 2022 года 16:24
Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.. Премии... читать дальше
.18 декабря 2022 года 15:12
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты. Согласно документу, опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации, кандидатуры для... читать дальше
.18 декабря 2022 года 13:57
Евросовет и Европарламент достигли соглашения по пакету законопроектов по борьбе с изменением климата
Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, касающегося дальнейшего сокращения уровня выбросов, говорится в коммюнике, выпущенном этими двумя ведомствами в воскресенье. Этот пакет законопроектов... читать дальше
.18 декабря 2022 года 12:43
Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукцию АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2021 года. Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн...
.18 декабря 2022 года 11:37
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,2 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 7 222 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.