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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
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Поставки ноутбуков в РФ упали на 65%
В январе-ноябре поставки в Россию ноутбуков сократились в годовом выражении на 65% - до 2,76 млн устройств, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. Лидирующие позиции на рынке разделяют HP и Lenovo, у которых по 15%....
 
17 декабря 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.

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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров..

C 2017 года в соответствии с решением Президента России...    читать дальше
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Правительство РФ расширило перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ
Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров..

Премии...    читать дальше
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Согласно документу, опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации, кандидатуры для...    читать дальше
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18 декабря 2022 года 13:57
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18 декабря 2022 года 12:43
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Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн...
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18 декабря 2022 года 11:37
В России за сутки выявлено более 7,2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,2 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 7 222 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
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18 декабря 2022 года 11:07
"Роскосмос" планирует ввести в эксплуатацию ГЛОНАСС в Венесуэле в 2023 году
Роскосмос" планирует построить и ввести в эксплуатацию измерительную станцию системы ГЛОНАСС в Венесуэле в 2023 году, заявили вчера в госкорпорации. "Строительство и введение в эксплуатацию - в течение 2023 года", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в...    читать дальше
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18 декабря 2022 года 10:26
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 652 млн 854 тыс. 131, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн...    читать дальше
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18 декабря 2022 года 09:48
Налоговые поступления от пищевой промышленности Москвы в январе-октябре выросли на 40,4%
Столичные предприятия пищевой промышленности за январь - октябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 млрд рублей, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и...    читать дальше
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18 декабря 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с...
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17 декабря 2022 года 17:58
Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда до конца 2023 года
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"Речь идёт о...    читать дальше
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17 декабря 2022 года 17:19
Азербайджан намерен увеличить экспорт газа в 2023 году до 24 млрд кубометров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах Баку увеличить поставки газа в 2023 году до 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - минимум до 11,6 млрд кубометров.

"В прошлом году экспорт газа (в Европу) составил 8,2 млрд кубометров, в этом году - 11,3 млрд...    читать дальше
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17 декабря 2022 года 16:31
Правительство выделит более 5,6 млрд руб. на строительство социальных объектов и дорог в регионах
Более 5,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила...    читать дальше
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17 декабря 2022 года 15:39
На поддержку системы организации воздушного движения правительство направило дополнительно 6 млрд руб.
На поддержку системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений из резервного фонда правительства РФ будет дополнительно направлено 6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

По сообщению на сайте правительства,...    читать дальше
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17 декабря 2022 года 14:57
Прогноз развития Казахстана на 2023 год предусматривает рост экспорта, ВВП, зарплат и снижение инфляции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сегодня премьер-министра Алихана Смаилова, который представил прогноз развития страны на 2023 год, сообщила пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы президента, премьер-министр представил прогноз...    читать дальше
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17 декабря 2022 года 14:02
До 2024 года в акваториях всех морей российской Арктики появится сеть метеостанций на дрейфующих буях
Новая высокоточная гидрометеорологическая сеть появится в морской и прибрежной частях Арктической зоны РФ в ближайший год, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров журналистам.

"Будет организована...    читать дальше
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