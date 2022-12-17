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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
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17 декабря 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 64,6078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 68,7798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,28 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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