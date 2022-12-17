ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 декабря в размере 64,6078 руб., евро - 68,7798 руб.

полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в Якутске совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров..

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Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров..

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты.

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Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, касающегося дальнейшего сокращения уровня выбросов, говорится в коммюнике, выпущенном этими двумя ведомствами в воскресенье.

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Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал продукцию АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минсельхозе, за 11 месяцев 2022 года страна экспортировала фрукты на $392,975 млн...