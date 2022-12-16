Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2355 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,212 руб., максимальный - 9,258 руб. Было заключено 2250 сделок. Объем торгов составил 5632,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,23 руб. за юань.

16 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2355 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,622 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,3525 руб., максимальный - 64,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 64,3525 руб., максимальный - 64,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7982 руб. Минимальный курс евро составил 68,6575 руб., максимальный - 69,2 руб. Было заключено 13260 сделок.... Минимальный курс евро составил 68,6575 руб., максимальный - 69,2 руб. Было заключено 13260 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2443 руб. Минимальный курс юаня составил 9,208 руб., максимальный - 9,279 руб. Было заключено 26080 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,208 руб., максимальный - 9,279 руб. Было заключено 26080 сделок.... читать дальше

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Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) - до 480,7 руб., а для "селедки под шубой" - на 5,5%, до 224,7 руб., соответствующие расчеты приводит Росстат в информации о динамике цен на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,28% и составил 2132,75 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,28% и составил 2132,75 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,32% - до 1038,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,32% - до 1038,63 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Банк России и Минфин РФ согласовали свои позиции по режиму индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), он может заработать не ранее 2024 года, с момента начала его действия уже имеющиеся у граждан ИИС-1 и ИИС-2 будут продолжать действовать, если инвестор не... читать дальше

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Крупный бизнес просит правительство РФ продлить на год срок погашения кредитов, выданных в этом году системообразующим предприятиям на льготных условиях. Такое предложение первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в конце ноября направил глава Российского союза промышленников и... читать дальше

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Возвращение к раскрытию эмитентами информации, за некоторыми исключениями, должно произойти после 1 июля 2023 года, заявила в пятницу на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, каждая компания должна уведомлять ЦБ о том, какие данные не... читать дальше

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Китай в январе-ноябре увеличил добычу нефти на 3% относительно аналогичного периода годом ранее - до 187,77 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). В том числе в прошлом месяце производство составило 16,78 млн тонн, что на 2,9% больше... В том числе в прошлом месяце производство составило 16,78 млн тонн, что на 2,9% больше... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются после максимального за три месяца падения накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск опустился на 300,02 пункта (0,9%) и составил 32902,2 пункта. Standard & Poor's 500... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск опустился на 300,02 пункта (0,9%) и составил 32902,2 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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ЦБ РФ просит правительство вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что касается ипотеки застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы... "Что касается ипотеки застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-ноябре 2022 года составил 154,4 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение промпроизводства в Белоруссии замедляется третий месяц подряд: в... Снижение промпроизводства в Белоруссии замедляется третий месяц подряд: в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5728 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,4 руб., максимальный - 64,715 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 64,4 руб., максимальный - 64,715 руб. Было заключено... читать дальше

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Нефтяные котировки теряли более 3% в ходе торгов вечером на опасениях, что своими повышениями ставок центробанки повергнут мировую экономику в рецессию. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск упали на $2,65 (3,26%) - до $78,56 за... Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск упали на $2,65 (3,26%) - до $78,56 за... читать дальше

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За 9 месяцев т.г. сборы страховых премий снизились в восьми из десяти регионов - лидеров РФ по объему собранных премий, следует из данных Банка России. Прирост премий за период традиционно продемонстрировали Москва (+3%) и Санкт-Петербург (+1,4%). Прирост премий за период традиционно продемонстрировали Москва (+3%) и Санкт-Петербург (+1,4%). Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Банк России с 12 декабря 2022 года приостановил открытие банкам новых безотзывных кредитных линий (БКЛ), говорится в сообщении регулятора. "Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения... "Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения... читать дальше

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