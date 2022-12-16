ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,3015 руб., евро - 68,447 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 68,447 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,92 коп.

16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 64,3015 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,25 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,622 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,3525 руб., максимальный - 64,8 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 64,3525 руб., максимальный - 64,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7982 руб. Минимальный курс евро составил 68,6575 руб., максимальный - 69,2 руб. Было заключено 13260 сделок.... Минимальный курс евро составил 68,6575 руб., максимальный - 69,2 руб. Было заключено 13260 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2443 руб. Минимальный курс юаня составил 9,208 руб., максимальный - 9,279 руб. Было заключено 26080 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,208 руб., максимальный - 9,279 руб. Было заключено 26080 сделок.... читать дальше

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Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) - до 480,7 руб., а для "селедки под шубой" - на 5,5%, до 224,7 руб., соответствующие расчеты приводит Росстат в информации о динамике цен на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением индексов, завершил пятницу без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,28% и составил 2132,75 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,28% и составил 2132,75 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,32% - до 1038,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,32% - до 1038,63 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Банк России и Минфин РФ согласовали свои позиции по режиму индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), он может заработать не ранее 2024 года, с момента начала его действия уже имеющиеся у граждан ИИС-1 и ИИС-2 будут продолжать действовать, если инвестор не... читать дальше

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Крупный бизнес просит правительство РФ продлить на год срок погашения кредитов, выданных в этом году системообразующим предприятиям на льготных условиях. Такое предложение первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в конце ноября направил глава Российского союза промышленников и... читать дальше

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Возвращение к раскрытию эмитентами информации, за некоторыми исключениями, должно произойти после 1 июля 2023 года, заявила в пятницу на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, каждая компания должна уведомлять ЦБ о том, какие данные не... читать дальше

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Китай в январе-ноябре увеличил добычу нефти на 3% относительно аналогичного периода годом ранее - до 187,77 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). В том числе в прошлом месяце производство составило 16,78 млн тонн, что на 2,9% больше... В том числе в прошлом месяце производство составило 16,78 млн тонн, что на 2,9% больше... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются после максимального за три месяца падения накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск опустился на 300,02 пункта (0,9%) и составил 32902,2 пункта. Standard & Poor's 500... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:05 мск опустился на 300,02 пункта (0,9%) и составил 32902,2 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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ЦБ РФ просит правительство вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что касается ипотеки застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы... "Что касается ипотеки застройщиков, мы считаем, что эти схемы нужно уменьшать и закрывать. Мы... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-ноябре 2022 года составил 154,4 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение промпроизводства в Белоруссии замедляется третий месяц подряд: в... Снижение промпроизводства в Белоруссии замедляется третий месяц подряд: в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5728 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,4 руб., максимальный - 64,715 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 64,4 руб., максимальный - 64,715 руб. Было заключено... читать дальше

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Нефтяные котировки теряли более 3% в ходе торгов вечером на опасениях, что своими повышениями ставок центробанки повергнут мировую экономику в рецессию. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск упали на $2,65 (3,26%) - до $78,56 за... Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск упали на $2,65 (3,26%) - до $78,56 за... читать дальше

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За 9 месяцев т.г. сборы страховых премий снизились в восьми из десяти регионов - лидеров РФ по объему собранных премий, следует из данных Банка России. Прирост премий за период традиционно продемонстрировали Москва (+3%) и Санкт-Петербург (+1,4%). Прирост премий за период традиционно продемонстрировали Москва (+3%) и Санкт-Петербург (+1,4%). Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Банк России с 12 декабря 2022 года приостановил открытие банкам новых безотзывных кредитных линий (БКЛ), говорится в сообщении регулятора. "Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения... "Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения... читать дальше

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