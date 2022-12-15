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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,5319 руб.
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15 декабря 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,5319 руб.

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15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5319 руб.

Минимальный курс евро составил 68,06 руб., максимальный - 69,365 руб. Было заключено 14225 сделок. Объем торгов составил 37808,66 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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