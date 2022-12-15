Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3446 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8325 руб., максимальный - 65 руб. Было заключено 14003 сделки. Объем торгов составил 44844,33 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,2975 руб. за доллар США.

15 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3446 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37566,504 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 475,666 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 897,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2139 руб. Минимальный курс юаня составил 9,145 руб., максимальный - 9,298 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 9,145 руб., максимальный - 9,298 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3222 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,84 руб., максимальный - 64,95 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 63,84 руб., максимальный - 64,95 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5319 руб. Минимальный курс евро составил 68,06 руб., максимальный - 69,365 руб. Было заключено 14225... Минимальный курс евро составил 68,06 руб., максимальный - 69,365 руб. Было заключено 14225... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок после решений и прогнозов ФРС США по монетарной политике. В Азии сегодня преобладало снижение индексов акций, в минусе торговалась Европа, в красной зоне начала... В Азии сегодня преобладало снижение индексов акций, в минусе торговалась Европа, в красной зоне начала... читать дальше

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Показатель смертности в России за 10 месяцев с начала 2022 года снизился на 19%, постепенно возвращаясь к докоронавирусному периоду, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "За 10 месяцев года смертность в РФ общая, в целом, снизилась на 19%. И снижение пошло по всем... "За 10 месяцев года смертность в РФ общая, в целом, снизилась на 19%. И снижение пошло по всем... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22... Ставке соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22... читать дальше

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Сбербанк с 27 декабря 2022 года прекратит прием заявок на ипотечные кредиты, субсидируемые застройщиками, с итоговой ставкой менее 3%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов. "Сбер поддерживает требование регулятора, так как далеко не всегда... "Сбер поддерживает требование регулятора, так как далеко не всегда... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" приняло решение 30 декабря досрочно погасить три выпуска облигаций серий БО-01, БО-09 и 002Р-01, говорится в сообщениях компании. Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в январе 2014 года, серии БО-09 на 5 млрд рублей в августе 2015 года,... Облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей были размещены в январе 2014 года, серии БО-09 на 5 млрд рублей в августе 2015 года,... читать дальше

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Цены на нефть снова начали снижаться вслед за американскими фондовыми индексами. Главным негативным фактором для рисковых активов, включая акции и нефть, стало завершившееся накануне заседание Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо поднял целевой диапазон... Федрезерв ожидаемо поднял целевой диапазон... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года снизится на $26,6, или в 2,6 раза, - до $16,7 с $43,3 за тонну в декабре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. В декабре пошлина повышалась на $0,6, в ноябре снижалась на $1,7 после сокращения в октябре на... В декабре пошлина повышалась на $0,6, в ноябре снижалась на $1,7 после сокращения в октябре на... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются сегодня, продолжая опускаться из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы. Федрезерв накануне ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой... Федрезерв накануне ожидаемо поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой... читать дальше

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Ценовое давление во многих секторах экономики еврозоны сохраняется, в частности, из-за последствий высоких цен на энергоносители, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего сегодня заседания... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря за час без премаркетинга. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,3%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,3%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3446 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,8325 руб., максимальный - 65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 63,8325 руб., максимальный - 65 руб. Было заключено... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. В годовом выражении... В годовом выражении... читать дальше

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