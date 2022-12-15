15 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Ноябрь 2022
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2022
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Декабрь 2022
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Декабрь 2022
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Ноябрь 2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 декабря
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2022
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Ноябрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 ноября по 03 декабря
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2022
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Октябрь 2022
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В том числе... читать дальше
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