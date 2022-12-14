Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,3845 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63 руб., максимальный - 63,8325 руб. Было заключено 10370 сделок. Объем торгов составил 34411,1 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,7425 руб. за доллар США.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3845 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38023,686 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 92,813 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4053 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,57 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,905 руб., максимальный - 64,18 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,905 руб., максимальный - 64,18 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6563 руб. Минимальный курс евро составил 65,9925 руб., максимальный - 68,4425 руб. Было заключено 15218... Минимальный курс евро составил 65,9925 руб., максимальный - 68,4425 руб. Было заключено 15218... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1242 руб. Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,19 руб. Было заключено 40038 сделок. Объем... Минимальный курс юаня составил 9,05 руб., максимальный - 9,19 руб. Было заключено 40038 сделок. Объем... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2022 года увеличилась на 576,5 млрд рублей, или на 2,8%, до 21 трлн 391,3 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в январе-ноябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 52,4 млрд рублей, или на... Денежная база в январе-ноябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 52,4 млрд рублей, или на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю 6 по 12 декабря не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (29 ноября по 5 декабря) цены также не изменились.. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 6 по 12 декабря 2022 г. потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 22 по 28 ноября) цены повысились на 0,58%. С начала декабря цены прибавили 0,71%, с начала года выросли на... С начала декабря цены прибавили 0,71%, с начала года выросли на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 6 по 12 декабря в среднем подорожала на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 29 ноября по 5 декабря показатель вырос на 2,9%. По данным госстатистики, цены на огурцы выросли на 8,2%, свеклу столовую - на... По данным госстатистики, цены на огурцы выросли на 8,2%, свеклу столовую - на... читать дальше

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Несмотря на снижение посещаемости и количества арендаторов в торговых центрах Москвы объем выручки сопоставим с прошлым годом, уход иностранных брендов значительно не отразился на их продажах, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,67-2,59% соответственно на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке. В среду выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%,... В среду выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10231 тыс. баррелей - до 424,129 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4496 тыс. баррелей и составили 223,583 млн... Товарные запасы бензина повысились на 4496 тыс. баррелей и составили 223,583 млн... читать дальше

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Отдельные частные инвесторы, которые предпочли добиваться разблокирования "замороженных" из-за санкций активов индивидуально, серьезно продвинулись по этому пути, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к росту в начале торгов в среду, участники рынка ждут результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск повысился на 157,23 пункта (0,46%) и составил 34265,87... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск повысился на 157,23 пункта (0,46%) и составил 34265,87... читать дальше

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Доллар США и евро активно растут на Московской бирже вечером в среду; доллар США поднялся выше 64 руб./$1 впервые с 13 октября, евро торгуется выше 68 руб. впервые с конца мая. Курс доллара США составил 63,95 руб. в 17:58 мск, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия... Курс доллара США составил 63,95 руб. в 17:58 мск, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3845 руб. Минимальный курс доллара США составил 63 руб., максимальный - 63,8325 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 63 руб., максимальный - 63,8325 руб. Было заключено... читать дальше

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