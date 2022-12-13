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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 63,212 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков
 
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Динамика инвестиций в основной капитал в РФ за 9 месяцев 2022 года позволяет ожидать роста инвестиций по итогам всего года вопреки предыдущим прогнозам, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Исходя из данных за 9 месяцев текущего года...
 
Установка "умных" счетчиков не увеличит платежи за ЖКУ
В платежах ЖКХ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают "Известия". По информации газеты, управление приборами...
 
Минцифры планирует ввести механизм гарантированного спроса на российское ПО
Минцифры РФ разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков ПО: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании, пишет...
 
13 декабря 2022 года 16:20

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 63,212 руб.

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13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 63,212 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 44,46 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
13 декабря 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 декабря снизилась на 0,11% и составила 38116,499 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38116,499 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,981 млрд руб., или на...
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13 декабря 2022 года 19:36
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ДОМ.РФ серии 002P-01
сковская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 002Р-01 с погашением 22 сентября 2027 года и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер...
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13 декабря 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0381 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 501,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0381 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,973 руб., максимальный - 9,071 руб. Было заключено...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,1647 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3824 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,64 руб., максимальный - 63,33 руб. Было заключено...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 66,6996 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6996 руб.

Минимальный курс евро составил 66,22 руб., максимальный - 67,175 руб. Было заключено 25335...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 19:04
Альфа-банк 19 декабря проведет сбор заявок на выпуск облигаций в юанях
Альфа-банк 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-20, говорится в сообщении кредитной организации.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:58
Рынок российских акций закрылся в символическом плюсе
Рынок акций РФ завершил торги слабым ростом на фоне опасений введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, с одной стороны, и оптимизма на внешних площадках и рынке нефти, с другой стороны.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:51
Индия в 2023 году может привлечь $10 млрд инвестиций в проекты в секторе возобновляемой энергетики
Индия может привлечь порядка $10 млрд в качестве инвестиций в проекты в секторе возобновляемой энергетики в следующем году, заявила в интервью Bloomberg президент подразделения Bank of America Corp. в Индии Каку Накхате.

В частности, эксперты банка ожидают продолжения...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:43
Трейдеры не исключают, что ФРС поднимет ставку в декабре всего на 25 б.п.
Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года после выхода свежих данных об инфляции.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 25 базисных...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:40
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Солид-лизинга" серии БО-001-07
сковская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-лизинг" серии БО-001-07 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи.

Выпуск присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:31
В 1-м чтении принят законопроект об управлении спросом на оптовом рынке электроэнергии
Законопроект об управлении спросом на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно пояснительной записке к документу, он должен создать правовую основу "для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:28
"Славпроект" разместил 19,4% дебютного выпуска облигаций на 58,3 млн рублей
ООО "Славпроект" завершило размещение дебютного выпуска годовых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,4% эмиссии на 58,27 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска началось 15 декабря 2021 года и 14 декабря 2022...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:24
ЦБ РФ введет 5-летнюю "рассрочку" для расчетных депозитариев и центральных контрагентов на резервирование по заблокированным из-за санкций активам
ЦБ РФ в качестве меры поддержки центральных контрагентов (ЦК) и расчетных депозитариев введет возможность 5-летней "рассрочки" по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным собственным активам, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:15
ГТЛК выкупила по оферте 57,6% выпуска облигаций 001P-14 на 5,8 млрд рублей
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 5 млн 761 тыс. 473 облигаций серии 001Р-14 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом,...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:14
Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов
Американский фондовый рынок начал торги резким подъемом после публикации данных о замедлении инфляции в США в ноябре.

Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре,...    читать дальше
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13 декабря 2022 года 18:07
ОПЕК почти не изменила оценку предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК в 2022 и 2023 годах
ОПЕК снизила на 10 тыс. баррелей в сутки оценку предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, до 65,57 млн б/с, рост предложения составит 1,89 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом оценка добычи нефти и конденсата в России в 2022...    читать дальше
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