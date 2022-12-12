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12 декабря 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9879 руб.

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12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229,99999999999997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9879 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,952 руб., максимальный - 9,015 руб. Было заключено 23893 сделки. Объем торгов составил 43753,7 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,985 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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