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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,74 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2170,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2185,35 (+0,34%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,34/68,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 66,27 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 62,7674 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Страны Евросоюза в 2023 году могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд куб. м, дополнительные инвестиции для его ликвидации оцениваются в 100 млрд евро, говорится в отчете Международного энергетического агентства "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,7674 руб. По... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 557,023 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. В январе-сентябре, по уточненным данным, озвученным министром финансов РФ Антоном Силуановым, бюджет был исполнен с... В январе-сентябре, по уточненным данным, озвученным министром финансов РФ Антоном Силуановым, бюджет был исполнен с... читать дальше

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Объем выплат пострадавшим дольщикам, которые Фонд развития территорий осуществил напрямую, минуя банк-агент, достиг 9,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе фонда. "Исполняя решения Наблюдательного совета в 2019-2022 гг., Фонд перечислил напрямую компенсации 3,6 тыс.... "Исполняя решения Наблюдательного совета в 2019-2022 гг., Фонд перечислил напрямую компенсации 3,6 тыс.... читать дальше

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Во вторник, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $36,34 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 13 декабря, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 109,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Во вторник, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 5,86 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 13 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Представители французской TotalEnergies вышли из состава Совета директоров ПАО "НОВАТЭК", сообщил эмитент. Соответствующее уведомление НЛВАТЭК получил от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона. В пятницу TotalEnergies объявила, что выводит своих... В пятницу TotalEnergies объявила, что выводит своих... читать дальше

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О "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций серии БО-001P-27 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 20 млрд 597,323 млн рублей, говорится в сообщении компании. Дата погашения выпуска 28 ноября 2032 года. По выпуску... Дата погашения выпуска 28 ноября 2032 года. По выпуску... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2029 руб. Минимальный курс евро составил 65,4 руб., максимальный - 66,84 руб. Было заключено 5985 сделок.... Минимальный курс евро составил 65,4 руб., максимальный - 66,84 руб. Было заключено 5985 сделок.... читать дальше

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Замминистра транспорта Валентин Иванов в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что Минтранс РФ ожидает роста инвестпрограммы РЖД в 2024-2025 гг. на 50% к уровню 2023 г. "Мы видим, что в 2024-2025 г. инвестпрограмма РЖД должна по отношению к 2023 г. подрасти ещё... "Мы видим, что в 2024-2025 г. инвестпрограмма РЖД должна по отношению к 2023 г. подрасти ещё... читать дальше

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