12 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Октябрь 2022
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Октябрь 2022
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Октябрь 2022
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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12 декабря 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,74 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2170,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2185,35 (+0,34%) пункта,... читать дальше
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12 декабря 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,34/68,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...
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12 декабря 2022 года 15:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 66,27 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,93 коп.
Это автоматическое сообщение.
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12 декабря 2022 года 15:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 62,7674 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,61 коп.
Это автоматическое сообщение.
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12 декабря 2022 года 15:53
Страны Евросоюза в 2023 году могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд куб. м, дополнительные инвестиции для его ликвидации оцениваются в 100 млрд евро, говорится в отчете Международного энергетического агентства "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,7674 руб. По... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:42
Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 557,023 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
В январе-сентябре, по уточненным данным, озвученным министром финансов РФ Антоном Силуановым, бюджет был исполнен с... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:34
Объем выплат пострадавшим дольщикам, которые Фонд развития территорий осуществил напрямую, минуя банк-агент, достиг 9,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе фонда.
"Исполняя решения Наблюдательного совета в 2019-2022 гг., Фонд перечислил напрямую компенсации 3,6 тыс.... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:30
Во вторник, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $36,34 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:30
Во вторник, 13 декабря, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 109,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:30
Во вторник, 13 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 5,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:30
Во вторник, 13 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:25
Представители французской TotalEnergies вышли из состава Совета директоров ПАО "НОВАТЭК", сообщил эмитент. Соответствующее уведомление НЛВАТЭК получил от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона.
В пятницу TotalEnergies объявила, что выводит своих... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:16
О "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение облигаций серии БО-001P-27 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ объемом 20 млрд 597,323 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Дата погашения выпуска 28 ноября 2032 года. По выпуску... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2029 руб.
Минимальный курс евро составил 65,4 руб., максимальный - 66,84 руб. Было заключено 5985 сделок.... читать дальше
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12 декабря 2022 года 15:05
Замминистра транспорта Валентин Иванов в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил, что Минтранс РФ ожидает роста инвестпрограммы РЖД в 2024-2025 гг. на 50% к уровню 2023 г.
"Мы видим, что в 2024-2025 г. инвестпрограмма РЖД должна по отношению к 2023 г. подрасти ещё... читать дальше
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