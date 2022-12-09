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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9649 руб.
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09 декабря 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9649 руб.
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9 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9649 руб. Минимальный курс юаня составил 8,944 руб., максимальный - 9,002 руб. Было заключено 33644 сделки. Объем торгов составил 51889,02 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,978 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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