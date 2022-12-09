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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,41 руб.
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09 декабря 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,41 руб.
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9 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,41 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,21 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 25949 сделок. Объем торгов составил 73858,25 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,43 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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