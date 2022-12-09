Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1078,9 млрд руб.

9 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1078,9 млрд руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,88 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2177,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2183,97 (-0,02%) пункта,... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков по каско за девять месяцев 2022 года увеличились на 8,9% - до 159 млрд рублей, выплаты выросли на 13,6% - до 90,3 млрд рублей, следует из статистики Банка России. На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось... На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось... читать дальше

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ЦБ РФ планирует развивать механизмы макропруденциальных лимитов, соблюдая при этом баланс интересов, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута журналистам в Екатеринбурге в... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,68% - до 41126 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,47%, до 36030 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Решение о расширении периметра НДД (налог на добавленный доход) можно принимать только после того, как будет понятно влияние санкций ЕС на импорт российских нефтепродуктов, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на конференции "Налоговые итоги года",... читать дальше

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Количество долларовых миллиардеров в мире по состоянию на март 2022 года сократилось на 87 человек по сравнению с данными годом ранее - до 2668. За год 360 человек утратили этот статус, а 273 - приобрели, говорится в исследовании швейцарского банка UBS. Совокупное... Совокупное... читать дальше

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Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, выступая на конференции "Налоговые итоги года", организованной "Ведомостями", сообщил, что резиденты специальных административных районов (САР) получат больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных... читать дальше

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Более трети россиян (36%) за последние четыре недели отметили рост цен на лекарства и медикаменты, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра. На вопрос социологов о том, "на... На вопрос социологов о том, "на... читать дальше

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Детальная аналитика позволяет Минфину РФ находить ресурсные секторы экономики для точечного увеличения фискальной нагрузки, избегая серьёзных изменений базовых параметров налоговой системы, это работа будет продолжена в 2023 году после получения данных корпоративных МСФО по... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,75 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2183,97 (-0,02%) пункта, минимальное - 2176,99... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги недели ростом. Значение гонконгского индекса Hang Seng к закрытию рынка выросло на 2,3%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%. Значение гонконгского индекса Hang Seng к закрытию рынка выросло на 2,3%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,3%. В Гонконге наиболее существенно... В Гонконге наиболее существенно... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 2 декабря по 9 декабря) - 68,6875 руб. за доллар, максимальное значение - 69,257 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,25 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,19/68,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 65,73/70,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,75/65,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

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