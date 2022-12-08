Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,6183 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,2625 руб., максимальный - 63,05 руб. Было заключено 11509 сделок. Объем торгов составил 34500,49 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,5925 руб. за доллар США.

8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6183 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38336,293 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,552 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО "ПЮДМ" в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2614 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7094 руб. Минимальный курс евро составил 65,23 руб., максимальный - 66,24 руб. Было заключено 16628 сделок.... Минимальный курс евро составил 65,23 руб., максимальный - 66,24 руб. Было заключено 16628 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5952 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,27 руб., максимальный - 63,09 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,27 руб., максимальный - 63,09 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9783 руб. Минимальный курс юаня составил 8,927 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 27214 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,927 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 27214 сделок.... читать дальше

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НК "Роснефть" установила ставку 13-го купона бондов серии 001Р-02 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 14-го купона будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала... Ставка 14-го купона будет рассчитываться как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся небольшим ростом индексов, завершил четверг в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,39% и составил 2184,43пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,39% и составил 2184,43пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,21% - до 1096,63 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,21% - до 1096,63 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Shell Plc предоставила своей британской "дочке", работающей в сфере розничных поставок электроэнергии и газа, финансовую помощь на 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в этом году, чтобы поддержать ее в условиях энергетического кризиса. Как говорится в сообщении Shell... Как говорится в сообщении Shell... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) в рамках новых санкций против РФ предлагает включить в "черные списки" 169 структур и ограничить поставки ряда товаров с целью ослабить военно-промышленный комплекс России, сообщает в четверг Politico со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении... читать дальше

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Хорватия стала в четверг 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, объявила французская газета Le Figaro. Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1... Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск поднялся на 186,89 пункта (0,56%) и составил 33784,81 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 19,7... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 мск поднялся на 186,89 пункта (0,56%) и составил 33784,81 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 19,7... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов в четверг, восстанавливаясь после падения до годовых минимумов накануне. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск подорожали на $0,87 (1,13%) - до $78,04 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск подорожали на $0,87 (1,13%) - до $78,04 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6183 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,2625 руб., максимальный - 63,05 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,2625 руб., максимальный - 63,05 руб. Было... читать дальше

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В почтовые отделения Великобритании начали поступать монеты достоинством 50 пенсов с портретом короля Карла III, там получат 4,9 млн таких монет, сообщает в четверг французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании. Всего первоначально... Всего первоначально... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-27 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Группа Черкизово" серии БО-001P-06 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-10797-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-10797-A-001P. В раскрытии компании... В раскрытии компании... читать дальше

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