Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9934 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,968 руб., максимальный - 9,024 руб. Было заключено 1966 сделок. Объем торгов составил 4543,24 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,985 руб. за юань.

8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9934 руб.

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ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13%... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13%... читать дальше

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Подавляющее большинство (80%) индивидуальных инвесторов считает, что фондовый рынок преодолеет худшую фазу в ближайшие полгода, свидетельствует опрос, проведенный компанией Finimize. Две трети опрошенных намерены продолжать инвестировать. Опрос был проведен среди свыше 2 тыс.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,46 пункта (0,523%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2197,77 (+0,22%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании ООО МФК "Саммит" на уровне ruB+, прогноз по рейтингу позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в релизе, рейтинг обусловлен ограниченными конкурентными... Как отмечается в релизе, рейтинг обусловлен ограниченными конкурентными... читать дальше

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В январе-ноябре 2022 г. предприятия транспортного машиностроения РФ, по предварительным данным, увеличили производство пассажирских вагонов на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 509 единиц. Соответствующие данные представлены НП "Объединение производителей... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,2/66,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,65/68,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 65,94/71,24 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 54...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Концерн "Россиум" серии 003Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36479-R-003P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36479-R-003P. Параметры займа пока не... Параметры займа пока не... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:29 мск понизился на 0,16% и составил 435,51 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:29 мск понизился на 0,16% и составил 435,51 пункта. Германский фондовый индекс DAX... Германский фондовый индекс DAX... читать дальше

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Сумма взносов банков-участников системы страхования вкладов, зачисленных в фонд обязательного страхования вкладов (Фонд), за 3-й квартал 2022 года составила 53,22 млрд руб. Всего за январь-сентябрь 2022 года в Фонд поступило 157,79 млрд руб. Это на 22,3% больше, чем за... читать дальше

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Корпоративные сектора жилищного строительства, розничной торговли и машиностроения в следующем году ощутят наибольший рост долговой нагрузки, однако серьезных проблем в отраслях эксперты не ожидают, сообщается в аналитическом комментарии АКРА "Долговая нагрузка корпоративного... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00356-R-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00356-R-002P-02E. В... В... читать дальше

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Мировые продажи чипов в октябре упали на 4,6% - до $46,86 млрд по сравнению с $49,14 млрд за аналогичный месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Относительно сентября этого года они... читать дальше

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Структура активов страховщиков за 3-й квартал т.г. изменилась незначительно по сравнению со 2-м кварталом, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за 3-й квартал 2022 года. При этом показатель совокупной величины активов всех российских... читать дальше

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Почти 17 млн туристов приехали в Москву в январе-сентябре 2022 года, из них 1,4 млн - иностранные путешественники, сообщил руководитель комитета по туризму столицы Евгений Козлов. "Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает... "Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает... читать дальше

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