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07 декабря 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 65,9708 руб.

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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9708 руб.

Минимальный курс евро составил 65,725 руб., максимальный - 66,3625 руб. Было заключено 15575 сделок. Объем торгов составил 41004,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,08 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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