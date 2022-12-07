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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9907 руб.
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07 декабря 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9907 руб.
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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 239 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9907 руб. Минимальный курс юаня составил 8,958 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 41736 сделок. Объем торгов составил 67757,18 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,005 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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