Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9907 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,958 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 41736 сделок. Объем торгов составил 67757,18 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,005 руб. за юань.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 239 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9907 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38209,740 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,765 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1398 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9708 руб. Минимальный курс евро составил 65,725 руб., максимальный - 66,3625 руб. Было заключено 15575... Минимальный курс евро составил 65,725 руб., максимальный - 66,3625 руб. Было заключено 15575... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 115,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,926 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7025 руб., максимальный - 63,4325... Минимальный курс доллара США составил 62,7025 руб., максимальный - 63,4325... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 239 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9907 руб. Минимальный курс юаня составил 8,958 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 41736 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,958 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 41736 сделок.... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 29 ноября по 5 декабря в среднем подорожала на 2,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 22 по 28 ноября показатель вырос также на 2,9%. По данным госстатистики, рост цен на огурцы составил 14,2%, свеклу... По данным госстатистики, рост цен на огурцы составил 14,2%, свеклу... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю 29 ноября по 5 декабря не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе ( 21 по 28 ноября) цены выросли на 0,1%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 29 ноября по 5 декабря 2022 г. потребительские цены повысились на 0,58%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 22 по 28 ноября) цены повысились на 0,19%. Основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стала индексация... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил среду незначительными разнонаправленными изменениями. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,15% и составил 2192,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,15% и составил 2192,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,17% - до 1098,93... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,17% - до 1098,93... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных. "Наверное, есть необходимость ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (цифровой экономике)", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по... читать дальше

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Российский автозавод японского автоконцерна Toyota (ООО "Тойота Мотор", Петербург) планирует завершить увольнение сотрудников до конца 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор"... "Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор"... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании "Амур Золото", входящей в группу Kopy Goldfields, рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со "стабильным" прогнозом. Как отмечает агентство, выручка "Амур Золота" по МСФО за 2021 год составила 6,6 млрд рублей, за... Как отмечает агентство, выручка "Амур Золота" по МСФО за 2021 год составила 6,6 млрд рублей, за... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5186 тыс. баррелей - до 413,898 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5319 тыс. баррелей и составили 219,087 млн... Товарные запасы бензина повысились на 5319 тыс. баррелей и составили 219,087 млн... читать дальше

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Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду. Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года. В заявлении Банка... В заявлении Банка... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику в начале торгов в среду на опасениях ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Таким образом, рынок акций падает пятую сессию подряд. Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился... Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9346 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7 руб., максимальный - 63,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,7 руб., максимальный - 63,35 руб. Было заключено... читать дальше

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Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, считает основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", - сказал Евтушенков журналистам. Он не стал... Он не стал... читать дальше

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