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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных. "Наверное, есть необходимость ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (цифровой экономике)", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по... читать дальше

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Российский автозавод японского автоконцерна Toyota (ООО "Тойота Мотор", Петербург) планирует завершить увольнение сотрудников до конца 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор"... "Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор"... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании "Амур Золото", входящей в группу Kopy Goldfields, рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со "стабильным" прогнозом. Как отмечает агентство, выручка "Амур Золота" по МСФО за 2021 год составила 6,6 млрд рублей, за... Как отмечает агентство, выручка "Амур Золота" по МСФО за 2021 год составила 6,6 млрд рублей, за... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5186 тыс. баррелей - до 413,898 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5319 тыс. баррелей и составили 219,087 млн... Товарные запасы бензина повысились на 5319 тыс. баррелей и составили 219,087 млн... читать дальше

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Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду. Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года. В заявлении Банка... В заявлении Банка... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику в начале торгов в среду на опасениях ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Таким образом, рынок акций падает пятую сессию подряд. Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился... Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9346 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,7 руб., максимальный - 63,35 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,7 руб., максимальный - 63,35 руб. Было заключено... читать дальше

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Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, считает основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", - сказал Евтушенков журналистам. Он не стал... Он не стал... читать дальше

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Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 2022 г. достигнет рекордных 4,4-4,5 млрд кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук. Топ-менеджер не стал сообщать оценку общего экспорта по итогам 2022 г., отметив только, что это можно посчитать,... Топ-менеджер не стал сообщать оценку общего экспорта по итогам 2022 г., отметив только, что это можно посчитать,... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила рабочую программу Европейского инновационного совета (EIC) на 2023 год. "Программа открывает возможности финансирования на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году для ученых и новаторов, чтобы развивать прорывные технологии и создавать новые рынки",... "Программа открывает возможности финансирования на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году для ученых и новаторов, чтобы развивать прорывные технологии и создавать новые рынки",... читать дальше

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Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в 1-м квартале 2023 фингода увеличил чистую прибыль на 14%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в августе-октябре... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в августе-октябре... читать дальше

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Российский союз автостраховщиков (РСА) вместе с Банком России и Минюстом РФ обсуждают возможность нормативного закрепления ответственности страховщика ОСАГО, его полномочий по осуществлению экспертизы качества авторемонта при организации выплат в натуральной форме по полису... читать дальше

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В 3-м квартале производительность труда в США увеличилась на 0,8%, свидетельствуют окончательные данные Минтруда страны. Тем временем стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах в июле-сентябре повысилась на 2,4%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого... Аналитики в среднем прогнозировали рост первого... читать дальше

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Наиболее мелкие американские компании уволили больше всего сотрудников в октябре текущего года, свидетельствуют официальные статданные. Компании, в которых работают менее 10 сотрудников, в октябре сократили в совокупности около 305 тыс. человек, согласно данным бюро трудовой... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-357 на 55 млрд 13,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 12-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше

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