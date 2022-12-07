07 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Октябрь 2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2022
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2022
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 ноября по 02 декабря
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07 декабря 2022 года 18:52
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных. "Наверное, есть необходимость ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (цифровой экономике)", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:46
Российский автозавод японского автоконцерна Toyota (ООО "Тойота Мотор", Петербург) планирует завершить увольнение сотрудников до конца 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе "Тойота Мотор"... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:39
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании "Амур Золото", входящей в группу Kopy Goldfields, рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со "стабильным" прогнозом.
Как отмечает агентство, выручка "Амур Золота" по МСФО за 2021 год составила 6,6 млрд рублей, за... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5186 тыс. баррелей - до 413,898 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 5319 тыс. баррелей и составили 219,087 млн... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:27
Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых, по итогам заседания в среду. Размер подъема совпал с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics, а уровень ставки достиг максимума с 2008 года.
В заявлении Банка... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:10
Американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику в начале торгов в среду на опасениях ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Таким образом, рынок акций падает пятую сессию подряд.
Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился... читать дальше
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07 декабря 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9346 руб.
Минимальный курс доллара США составил 62,7 руб., максимальный - 63,35 руб. Было заключено... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:59
Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, считает основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", - сказал Евтушенков журналистам.
Он не стал... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:49
Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 2022 г. достигнет рекордных 4,4-4,5 млрд кВт.ч, сообщил журналистам гендиректор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук.
Топ-менеджер не стал сообщать оценку общего экспорта по итогам 2022 г., отметив только, что это можно посчитать,... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:40
Еврокомиссия (ЕК) утвердила рабочую программу Европейского инновационного совета (EIC) на 2023 год.
"Программа открывает возможности финансирования на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году для ученых и новаторов, чтобы развивать прорывные технологии и создавать новые рынки",... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:19
Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в 1-м квартале 2023 фингода увеличил чистую прибыль на 14%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.
Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в августе-октябре... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:10
Российский союз автостраховщиков (РСА) вместе с Банком России и Минюстом РФ обсуждают возможность нормативного закрепления ответственности страховщика ОСАГО, его полномочий по осуществлению экспертизы качества авторемонта при организации выплат в натуральной форме по полису... читать дальше
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07 декабря 2022 года 17:01
В 3-м квартале производительность труда в США увеличилась на 0,8%, свидетельствуют окончательные данные Минтруда страны. Тем временем стоимость рабочей силы в Соединенных Штатах в июле-сентябре повысилась на 2,4%.
Аналитики в среднем прогнозировали рост первого... читать дальше
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07 декабря 2022 года 16:52
Наиболее мелкие американские компании уволили больше всего сотрудников в октябре текущего года, свидетельствуют официальные статданные. Компании, в которых работают менее 10 сотрудников, в октябре сократили в совокупности около 305 тыс. человек, согласно данным бюро трудовой... читать дальше
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07 декабря 2022 года 16:47
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-357 на 55 млрд 13,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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07 декабря 2022 года 16:41
О "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 12-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в январе 2022 года.
Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как... читать дальше
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