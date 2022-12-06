Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,9144 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,35 руб., максимальный - 63,2875 руб. Было заключено 26582 сделки. Объем торгов составил 78632,1 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,1475 руб. за доллар США.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6826,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9144 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38427,505 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 141,587 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6826,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9144 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,35 руб., максимальный - 63,2875 руб.... Минимальный курс доллара США составил 62,35 руб., максимальный - 63,2875 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,1106 руб. Минимальный курс евро составил 65,6875 руб., максимальный - 66,485 руб. Было заключено 14386... Минимальный курс евро составил 65,6875 руб., максимальный - 66,485 руб. Было заключено 14386... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9668 руб. Минимальный курс юаня составил 8,923 руб., максимальный - 9,04 руб. Было заключено 52815 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,923 руб., максимальный - 9,04 руб. Было заключено 52815 сделок.... читать дальше

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Средняя стоимость традиционного рождественского ужина в Великобритании увеличилась почти на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно подсчетам исследовательской организации Kantar. "Основываясь на последних данных, британцам придется потратить на продукты к Рождеству в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с внешними фондовыми площадкам и упавшей нефтью. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций за исключением Японии. В минусе торговалась Европа, на понижательном тренде начала торги и Америка. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций за исключением Японии. В минусе торговалась Европа, на понижательном тренде начала торги и Америка. Негативом... Негативом... читать дальше

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Профессиональные участники рынка ценных бумаг РФ в третьем квартале 2022 года увеличили чистую прибыль на 4% в годл=овом выражении - до 28,6 млрд рублей, при этом около половины участников за последние 12 месяцев по-прежнему имеют накопленный убыток, говорится в опубликованном... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на опасениях новых повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения... Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения... читать дальше

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"ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 6 млн 96,974 тыс. облигаций серии 001P-06R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 24,39%... Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 24,39%... читать дальше

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Ритейлеры по всей Европе опасаются, что общий рождественский торговый сезон может стать худшим как минимум за десятилетие, поскольку покупатели сокращают расходы из-за двузначной инфляции и резкого роста счетов за электроэнергию, пишет CNBC Так, розничные продажи в... Так, розничные продажи в... читать дальше

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ХБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-01-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,90% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,27% годовых, купоны ежемесячные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,27% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале сессии во вторник, поскольку сильные статданные вызывают тревогу участников рынка по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,5% - до... Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре увеличился на 5,5% - до... читать дальше

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Россия к 2031 году может увеличить производство мяса птицы по сравнению с базовым периодом 2019-2020 годов на 10%, или на 500 тыс. тонн, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин на конференции "Свиноводство-2022" в Москве. Он не согласился с прогнозом ФАО... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6881 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8966 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,25 руб., максимальный - 63,34 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,25 руб., максимальный - 63,34 руб. Было заключено... читать дальше

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Резервы по заблокированным из-за санкционных ограничений активам должны создаваться в одной "точке", чтобы не возникало вредного для рынка капитала дублирования, считает председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов. "Мне кажется, важно... "Мне кажется, важно... читать дальше

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Б полностью разместил 2-летний выпуск облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок прошел 2 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды... Сбор заявок прошел 2 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды... читать дальше

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