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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8966 руб.
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06 декабря 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8966 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6881 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8966 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,25 руб., максимальный - 63,34 руб. Было заключено 13146 сделок. Объем торгов составил 39115,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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