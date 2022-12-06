Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9815 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 9,038 руб. Было заключено 2409 сделок. Объем торгов составил 5499,3 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,97 руб. за юань.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9815 руб.

.

Российская нефть всегда была востребована на мировом рынке; с учетом роста экономики и ограниченного предложения в мире сырье из РФ всегда найдет своего покупателя, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Мировое потребление, рост экономики в мире должен быть... "Мировое потребление, рост экономики в мире должен быть... читать дальше

.

Спрос на выпуск 3-летних облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей превысил предложение в 2,6 раза и составил более 6,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. "Размещение облигаций Positive Technologies направлено на улучшение... "Размещение облигаций Positive Technologies направлено на улучшение... читать дальше

.

Сегодня Еврокомиссия (ЕК) распространила коммюнике, в котором приветствует предварительное политическое соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по союзному регламенту о цепочках поставок товаров без вырубки лесов. "После принятия и применения новый закон... "После принятия и применения новый закон... читать дальше

.

Большинство антикризисных мер поддержки стройкомплекса продлят на 2023 год, сообщила пресс-служба Минстроя. "Замминистра Сергей Музыченко рассказал о принятых антикризисных мерах поддержки в части нормативного и правого регулирования градостроительной деятельности и... "Замминистра Сергей Музыченко рассказал о принятых антикризисных мерах поддержки в части нормативного и правого регулирования градостроительной деятельности и... читать дальше

.

В России проведут анализ демографической ситуации, чтобы сформировать меры по увеличению рождаемости, так как ситуация в этой сфере является сложной, сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. "Мы действительно сейчас находимся в довольно сложной... "Мы действительно сейчас находимся в довольно сложной... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9815 руб. Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 9,038 руб. Было заключено 2409 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 9,038 руб. Было заключено 2409 сделок.... читать дальше

.

декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-356 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9799% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,34%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,34%... читать дальше

.

Россия к 2030 году рассчитывает войти в пятерку мировых лидеров по экспорту свинины, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на конференции "Свиноводство-2022" в Москве. "Перспектив в этом плане очень много, мы уже перестали говорить о внутреннем... "Перспектив в этом плане очень много, мы уже перестали говорить о внутреннем... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,6 тыс. случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. "В РФ выявлено 5 561 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за... "В РФ выявлено 5 561 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше

.

Инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. "Пока слишком рано делать заключение, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику", - заявил Лейн в... "Пока слишком рано делать заключение, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику", - заявил Лейн в... читать дальше

.

Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2022 года снизила погрузку на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 62,5 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД. За отчетный период отмечен рост погрузки химикатов и соды (на 24,5%),... За отчетный период отмечен рост погрузки химикатов и соды (на 24,5%),... читать дальше

.

Более 30 тыс. москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики. "За 11 месяцев текущего года по программе реновации завершено расселение 178 домов, свыше 30 тыс. человек... "За 11 месяцев текущего года по программе реновации завершено расселение 178 домов, свыше 30 тыс. человек... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1239,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

.

Технологическая инфраструктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа, банк называет ее крупнейшей за все время его работы. "В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты... "В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,36 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2193,92 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 16,46 пункта (1,477%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 16,46 пункта (1,477%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

В октябре объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,1%. В сентябре,... В сентябре,... читать дальше

.