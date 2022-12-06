Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2228,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3783,61 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 декабря составили по Российской Федерации 2228,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2086 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1988,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 декабря составили 3783,61 млрд руб. против 3796,02426 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.