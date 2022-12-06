06 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2022
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2022
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06 декабря 2022 года 12:27
Сегодня Еврокомиссия (ЕК) распространила коммюнике, в котором приветствует предварительное политическое соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по союзному регламенту о цепочках поставок товаров без вырубки лесов.
"После принятия и применения новый закон... читать дальше
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06 декабря 2022 года 12:19
Большинство антикризисных мер поддержки стройкомплекса продлят на 2023 год, сообщила пресс-служба Минстроя.
"Замминистра Сергей Музыченко рассказал о принятых антикризисных мерах поддержки в части нормативного и правого регулирования градостроительной деятельности и... читать дальше
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06 декабря 2022 года 12:11
В России проведут анализ демографической ситуации, чтобы сформировать меры по увеличению рождаемости, так как ситуация в этой сфере является сложной, сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.
"Мы действительно сейчас находимся в довольно сложной... читать дальше
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06 декабря 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 629 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9815 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,91 руб., максимальный - 9,038 руб. Было заключено 2409 сделок.... читать дальше
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06 декабря 2022 года 11:41
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-356 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9799% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,34%... читать дальше
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06 декабря 2022 года 11:19
Россия к 2030 году рассчитывает войти в пятерку мировых лидеров по экспорту свинины, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на конференции "Свиноводство-2022" в Москве.
"Перспектив в этом плане очень много, мы уже перестали говорить о внутреннем... читать дальше
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06 декабря 2022 года 11:08
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,6 тыс. случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"В РФ выявлено 5 561 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше
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06 декабря 2022 года 11:00
Инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню, считает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.
"Пока слишком рано делать заключение, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику", - заявил Лейн в... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:53
Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-ноябре 2022 года снизила погрузку на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 62,5 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД.
За отчетный период отмечен рост погрузки химикатов и соды (на 24,5%),... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:45
Более 30 тыс. москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
"За 11 месяцев текущего года по программе реновации завершено расселение 178 домов, свыше 30 тыс. человек... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:34
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1239,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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06 декабря 2022 года 10:31
Технологическая инфраструктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа, банк называет ее крупнейшей за все время его работы.
"В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,36 пункта (0,65%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2193,92 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 16,46 пункта (1,477%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:20
В октябре объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,1%.
В сентябре,... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:12
Повышение либо индексацию заработных плат сотрудникам планируют на ближайший период 27% отечественных компаний, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Результаты исследования также показывают, что 44% отечественных работодателей на... читать дальше
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06 декабря 2022 года 10:05
Торги во вторник фондовый рынок России начал снижением вслед за упавшими внешними фондовыми площадками.
Фондовые рынки Европы в основном закрылись вчера снижением.
Американские фондовые индексы завершили понедельник максимальным падением за... читать дальше
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